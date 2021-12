灣區多個人權團體促NBC不要轉播北京冬奧（視頻）

【KTSF 黃侯彬報導】

灣區多個人權團體在週五國際人權日,要求NBC電視不要轉播明年的北京冬奧,他們指北京冬奧是中國共產黨的種族滅絕運動會。

據主辦者的消息,週五的集會是由13個人權團體聯合發起,當中包括舊金山(三藩市)香港人團體、國際西藏聯盟、灣區西藏之友、舊金山地區西藏青年國會等,他們首先到本地NBC電視台表達訴求。

他們指明年的北京冬奧,是中共的種族滅絕運動會,NBC不應轉播其賽事,為此他們提交一封由200幾個人權團體聯合寫給媒體的信件。

國際西藏聯盟代表Tao Tenzing Dhamcho說:「我們要求NBC不要轉播,因播映這些賽事,NBC冒著風險,成為北京殘暴人權的幫兇,我們不希望世界認可中國試圖在做的,用體育運動洗白奧運,我們想告訴世界,中國在西藏在東突厥對維吾爾人所做的並不對,會不容於世上任何

熱愛自由的國家與人民

他們也向媒體表示,他們這些團體也要遊說BBC、CBC、SKY、Discovery,以及Eurosport等其他多個重要的媒體,停止轉播北京冬奧,這些團體當中有西藏人、維吾爾人、南蒙古人、香港人、台灣人、支持中國民主及人權的團體。

他們的聯署信也力數傳媒公司的虛偽,指這些傳媒公司的人權政策,聲稱支持人權及保護個體,但現實卻是上述的族裔群體,就在某些世上從未見的最惡劣鎮壓下生活。

灣區居民Joe Meng說:「我堅決反對北京冬奧會,讓大家認清中共對西藏人,對新疆人的迫害是長期的,沒有人權的,對大陸人民的欺騙,利用奧運來粉飾他們的成就或合法性,是非常可恥的。」

他承認自己以前是粉紅,受中共洗腦,以為奧運完全是體育運動,而不是政治化的事情,但是他現在認清了,他為此而向西藏人道歉,並積極支持反共。

Meng說:「我今天要向藏人道歉,我當時以為奧運完全是體育運動,而不是政治化的事情,但是我現在認清了,中共就是土匪就是惡魔,他利用奧運來欺騙中國人,欺騙全世界的人。」

在集會中,有民眾高唱西藏歌曲。

國際西藏聯盟的領導人讚揚美英等多國外交抵制北京冬奧,但認為此舉並不足夠,應該要完全抵制北京奧運*

與會人士說:「我們呼籲世界不要參與這個種族滅絕運動會,自由西藏、自由東突厥、自由香港、自由中國、自由維吾爾人。」

示威者隨後轉到中領館外集會,中領館回覆本台查詢時表示,中方歡迎各國運動員與人員參加北京冬奧,也歡迎傳媒轉播和報導賽事,並強調冬奥會不是政治表演和政治操弄的舞台,聲稱任何企圖將體育政治化的行徑都有違奥林匹克憲章精神,不得人心、不會得逞。

