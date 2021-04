加州眾議員邱信福到舊金山東華醫院接種新冠疫苗

【KTSF 萬若全報導】

加州眾議員邱信福周四在舊金山(三藩市)東華醫院接種新冠疫苗,並呼籲市民盡快接種。

邱信福說周五剛好是他51歲生日,正好符合加州開放讓50歲或以上市民接種新冠疫苗,他說接種疫苗是恢復市民正常生活、探訪親朋出行的第一步,也有助於舊金山復甦經濟。

邱信福選擇來東華醫院接種新冠疫苗,還有一個原因是,華埠的接種率偏低,舊金山65歲或以上,已經有80%完成疫苗接種起碼一劑疫苗,但是華埠的接種率目前只有65%。

東華醫院行政總裁張建清分析華人接種率偏低的原因。

張建清說:「大家還是擔心疫苗的安全,其實這個疫苗非常安全,大家不用擔心,現在因為有仇恨亞裔犯罪,大家有點擔心,尤其是老人家不敢下來,希望他們不用擔心。」

安老自住處行政總裁鍾月娟周四參加舊金山市長布里德的記者會也提到,舊金山衛生部長Grant Colfax也關心華人社區新冠疫苗注射率偏低。

鐘月娟說:「華人在舊金山有超過20萬人,比其他已經打過針的人少,但也不是少很多,因為很多華人從電視新聞聽到很多副作用,他們比較害怕。」

為了提高華人社區的注射率,在舊金山華埠平園周五將有一輛流動的注射站,來方便社區人士施打新冠疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。