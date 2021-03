【KTSF】

舊金山(三藩市)警方向本台透露,2月23日67歲華裔長者在華埠一家洗衣店內遇劫及遇襲案件,警方已經拘捕了3個懷疑涉案男子。

警方指出,3個疑犯懷疑涉及灣區最少9宗汽車盜竊案,警方鑑證組曾到洗衣店搜證,取得有關匪徒的資料。

舊金山警方戰略小組以及東灣Antioch警方合作,周三早上在Antioch拘捕了3名疑犯。

