【灣區新聞】舊金山市參事會通過禁業主使用「演算法工具」 釐定租金

舊金山(三藩市)市參事會週二通過一項議案,禁止業主使用「算法工具」 (algorithmic devices),來釐定市內的出租住宅單位的租金。

市參議會主席佩斯金稱,舊金山是全美首個城市通過這項法例,違例者將會面臨最高一千元民事罰款,以及需繳交涉及賠償、律師費等罰款。

業主過往通常比對區內的租金水平來釐定租金價位,考慮的因素包括單位的質素、經濟大環境,以及租客條例。

但隨著人工智能的應用越益廣泛,以及如RealPage Inc.等租金定價軟件的普及,業主開始使用這些工具來定期更新租金價位。

有法律顧問指,RealPage使用超過1,600萬個出租單位的數據,目前全美有8%出租單位是使用RealPage來定價,而且有越來越多物業經理選用RealPage,業主過往通常不會透露租金價位,但他們現在願意這樣做,因為透過RealPage也可以得知競爭對手的租金價位。

聯邦貿易委員會的數據顯示,自2020年來,全美的住宅租金上漲20%,而聯邦勞工部的數據顯示,舊金山—奧克蘭—Hayward都會區的租金漲幅高於全美.

根據RealPage提供2023年5月的數據,舊金山都會區有6.1%的出租單位使用了旗下的AI Revenue Management或YieldStar工具來釐定租金,由於所佔的比重極少,RealPage表示,業主不可能使用它們的產品來操縱租金。

RealPage反指,它們的產品對業主和租客都有好處,其產品會向業主建議加租、減租或維持租金不變,但業主無須遵從這些建議。

全國目前有多個訴訟指控RealPage的軟件導致租金出現雙位數的漲幅,軟件更被指鼓勵業主扣起數萬個出租單位,以營造市場出現出租單位短缺的現象。

聯邦司法部8月會同多個州的司法局長,向RealPage提出反壟斷的民事訴訟,指控RealPage的經營手法削弱公寓業主之間的競爭。

