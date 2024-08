【全國新聞】物理學家李政道逝世 首兩位華人諾貝爾獎得主之一

【有線新聞】

諾貝爾獎首兩位華人得主之一,97歲的李政道在三藩市逝世。他曾經聯同楊振寧研究基本粒子,因而獲得物理學獎,又長時間致力推動中國的物理學發展。

2007年「上帝粒子」希格斯玻色子,仍未知會否由強子對撞機探測到時,李政道已充滿信心。

李政道說:「科學發現是難以用機率數字量化的,在這程度上,發現是未知的,但我想要找到新粒子並歸入希格斯類別,我想當然我們預計會看到一些跡象。」

李政道1926年在上海出生,先後入讀浙江大學和西南聯合大學後,轉到美國深造。

在芝加哥大學跟隨物理學大師1938年諾貝爾物理學獎得主費米,1950年憑論文《白矮星的氫內容及能量產生機理》獲得博士學位,數年後加入哥倫比亞大學教學和研究,直至退休。

他在1956年聯同楊振寧發表論文,論證在基本粒子標準模型中,並以Beta衰變、介子和超子等衰變為例,推論宇稱在弱作用中並不守恆。這方面的研究為兩人在翌年,獲頒發諾貝爾物理學獎表揚。

李政道與楊振寧一樣長居美國後,仍致力推動中美物理學交流及中國的物理學發展,先後多次獲周恩來、鄧小平、江澤民、李嵐清等領導人及高層官員接見。

2008年11月時任總理溫家寶與李政道牽著手,參觀北京正負電子對撞機國家實驗室。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。