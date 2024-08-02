【全國新聞】全美消防員正撲救過百宗山火 處最高級戒備狀態

【KTSF 張擎鳳報導】
全美的消防員正在對抗超過100多宗大型山火，國家消防局表示，全國處於五級準備狀態，即是現有最高級別的戒備狀態。
全國各地有近百場大規模的活躍山火正在燃燒，人類和動物都要疏散。
地區林務員Troy Heithecker說：「我們處於第五級規劃，這是我們最高等級的火災反應。」
科羅拉多州官員報告，Stone Canyon火災，造成至少一人死亡。
Blouder縣警Curtis Johnson說：「我們確實在這裡部署了大量執法人員，並且隨時待命，如果我們需要額外疏散人群，我們可以迅速做到，讓人們遠離危險。」
科羅拉多州還在撲滅Quarry山火，它正在迅速蔓延。
Jefferson縣警局代言人Mark Techmeyer說：「我們面對棘手問題，消防員今天忙不過來。」
科羅拉多州亦要面對Alexander Mountain山火，它正在迅速蔓延。
Larimer縣警局長John Feyen說：「我們已強制疏散了約4千人，並另外800人自願疏散。」
在加州，Park山火仍然是消防員面臨最大的挑戰，其燃燒了近40萬英畝的林地，面積比洛杉磯市還大，救援人員正在拯救人和寵物。
這些狗正在回報這種恩惠，為那些失去一切的人提供心理治療。
Butte縣警局長Kory Honea說：「命令民眾離開家園，始終是一件艱難的事，我們認識到人們的焦慮和創傷。」
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