【全國新聞】全美消防員正撲救過百宗山火 處最高級戒備狀態

【KTSF 張擎鳳報導】

全美的消防員正在對抗超過100多宗大型山火,國家消防局表示,全國處於五級準備狀態,即是現有最高級別的戒備狀態。

全國各地有近百場大規模的活躍山火正在燃燒,人類和動物都要疏散。

地區林務員Troy Heithecker說:「我們處於第五級規劃,這是我們最高等級的火災反應。」

科羅拉多州官員報告,Stone Canyon火災,造成至少一人死亡。

Blouder縣警Curtis Johnson說:「我們確實在這裡部署了大量執法人員,並且隨時待命,如果我們需要額外疏散人群,我們可以迅速做到,讓人們遠離危險。」

科羅拉多州還在撲滅Quarry山火,它正在迅速蔓延。

Jefferson縣警局代言人Mark Techmeyer說:「我們面對棘手問題,消防員今天忙不過來。」

科羅拉多州亦要面對Alexander Mountain山火,它正在迅速蔓延。

Larimer縣警局長John Feyen說:「我們已強制疏散了約4千人,並另外800人自願疏散。」

在加州,Park山火仍然是消防員面臨最大的挑戰,其燃燒了近40萬英畝的林地,面積比洛杉磯市還大,救援人員正在拯救人和寵物。

這些狗正在回報這種恩惠,為那些失去一切的人提供心理治療。

Butte縣警局長Kory Honea說:「命令民眾離開家園,始終是一件艱難的事,我們認識到人們的焦慮和創傷。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。