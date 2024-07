【灣區走走】潛入奇幻海洋世界：探索蒙特利灣水族館的神奇魅力

在Monterey Bay的沙丁魚罐頭工廠遺址上,屹立著一座魔法般的海洋王國,已經矗立了40年,這裡是每位海洋愛好者心中的聖地。《灣區走走》本週深入探索南灣的蒙特利灣水族館,揭開這座奇幻水下世界的神秘面紗。 蒙特利灣水族館不僅見證了加州海岸線的歷史變遷,還引領了許多創舉,包括美國首個海帶森林展示區,全美最大的深海展覽 Into The Deep,以及壯麗的開放海域展區 The Open Sea。這裡擁有各種珍稀海洋生物,如大象魚、非洲企鵝、太平洋海膽水母等,每一處展區都蘊含著無窮的驚喜與知識,讓人流連忘返。 從感受壯觀的海洋生態到與稀有生物近距離接觸,這次旅程將帶給您前所未有的視覺和心靈震撼。準備好一起探險嗎?與我們一起沉浸在這片海洋奇幻樂園中。詳細內容與過往節目,請訪問KTSF.COM。

