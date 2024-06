【灣區新聞】舊金山市長發布振興聯合廣場和Yerba Buena區的行動計劃（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山(三藩市)市長布里德(London Breed)週二發布了一項振興舊金山聯合廣場和Yerba Buena區的行動計劃,計劃重點關注區域內的酒店、娛樂、藝術文化、零售和旅遊領域(HEART)的新投資,這項計劃的資金來源包括市長預算中的1500萬元,以及11月交付選民投票的3.9億元的債券計劃。

舊金山的聯合廣場和Yerba Buena街區,是近半遊客的目的地,這一區域擁有舊金山市内半數酒店客房,和眾多零售店以及博物館。

然而隨著疫情、居家工作、治安環境等眾多因素的影響,舊金山市中心出現了店舖空置和人流下降。

布里德表示,希望通過政府與私人機構的合作,新計劃能夠為舊金山市中心帶來更多的人潮與商業機會。

布里德說:「我們不會被我們現有的能力所限制,而這正是我們現在進行的投資和共同努力,將市中心改造成一個我們都能享受的社區,惠及在這裡工作的人們、來這裡旅遊的人們,以及住在這裡的人們。」

市府計劃通過創造更多的公共空間、建立更多的娛樂區,更加清潔的街道,以及更多的新創基地,包括為小企業免費提供場地等,來為聯合廣場公園帶來更多活力。

布里德說:「我們關閉街道,讓更多的人來到充滿節日氣氛的市中心,我的投資預算,將令到市中心變成娛樂中心,提供更多活動,更多夜生活,更多的機會。」

