【灣區新聞】舊金山市長發布振興聯合廣場和Yerba Buena區的行動計劃（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

舊金山（三藩市）市長布里德（London Breed）週二發布了一項振興舊金山聯合廣場和Yerba Buena區的行動計劃，計劃重點關注區域內的酒店、娛樂、藝術文化、零售和旅遊領域（HEART）的新投資，這項計劃的資金來源包括市長預算中的1500萬元，以及11月交付選民投票的3.9億元的債券計劃。

舊金山的聯合廣場和Yerba Buena街區，是近半遊客的目的地，這一區域擁有舊金山市内半數酒店客房，和眾多零售店以及博物館。

然而隨著疫情、居家工作、治安環境等眾多因素的影響，舊金山市中心出現了店舖空置和人流下降。

布里德表示，希望通過政府與私人機構的合作，新計劃能夠為舊金山市中心帶來更多的人潮與商業機會。

布里德說：「我們不會被我們現有的能力所限制，而這正是我們現在進行的投資和共同努力，將市中心改造成一個我們都能享受的社區，惠及在這裡工作的人們、來這裡旅遊的人們，以及住在這裡的人們。」

市府計劃通過創造更多的公共空間、建立更多的娛樂區，更加清潔的街道，以及更多的新創基地，包括為小企業免費提供場地等，來為聯合廣場公園帶來更多活力。

布里德說：「我們關閉街道，讓更多的人來到充滿節日氣氛的市中心，我的投資預算，將令到市中心變成娛樂中心，提供更多活動，更多夜生活，更多的機會。」

這項計劃的資金來源包括來自市長預算中的1500萬元，以及11月交付選民投票的3.9億元的債券計劃。

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