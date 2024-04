【KTSF】

上週五在審理特朗普掩口費案的紐約曼克頓法庭門外自焚的男子,傷重不治死亡。

警方說,特朗普掩口費案開庭期間,該男子在公園放置有極端主義內容的傳單,之後在身上淋潑易燃液體並點火。

警方相信他來自佛羅里達州,數天前去到紐約,當局非常關注事件。

