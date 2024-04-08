【灣區新聞】舊金山市參議會主席佩斯金到選務處遞表參加市長選戰（視頻）

April 8, 2024 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

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【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市參議會主席佩斯金（Aaron Peskin）週五上午到選務處遞表，正式參加11月的市長選戰。

舊金山市參事會主席兼第三區市參事佩斯金，在週五上午11時在親人的陪同下，去到選務處遞表，正式參選舊金山市長，同時亦舉行了宣誓議式。

佩斯金說：「舊金山一直在掙扎，我們必須先解決那些問題，最重要的是公共安全問題，人們需要安全，需要在舊金山感到安全，這是最高需求。」

佩斯金亦指出，舊金山面臨著房屋危機，尤其是在可負擔房屋方面，他希望可以讓市民能夠安居樂業，而無家可歸和公開吸毒的問題，他亦明言必須解決，才可讓市中心經濟復甦，他指已經有想法和計劃。

佩斯金說：「我比任何其他候選人都更有經驗，都更了解舊金山的政策，但最重要的是，我擔任公職的25年，讓我與我深切關心，熱愛社區，真正建立了和這座城市的聯繫，我愛住在這城市的人，我的人脈關係比其他任何候選人都更深。」

截至目前為止，今年11月的舊金山市長選戰，挑戰現任市長布里德分別還有前臨時市長麥法恩（Mark Farrel）、慈善家羅偉（Daniel Lurie），以及市參事安世輝（Ahsha Safai）。

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