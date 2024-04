【灣區新聞】舊金山市參議會主席佩斯金到選務處遞表參加市長選戰（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市參議會主席佩斯金(Aaron Peskin)週五上午到選務處遞表,正式參加11月的市長選戰。

舊金山市參事會主席兼第三區市參事佩斯金,在週五上午11時在親人的陪同下,去到選務處遞表,正式參選舊金山市長,同時亦舉行了宣誓議式。

佩斯金說:「舊金山一直在掙扎,我們必須先解決那些問題,最重要的是公共安全問題,人們需要安全,需要在舊金山感到安全,這是最高需求。」

佩斯金亦指出,舊金山面臨著房屋危機,尤其是在可負擔房屋方面,他希望可以讓市民能夠安居樂業,而無家可歸和公開吸毒的問題,他亦明言必須解決,才可讓市中心經濟復甦,他指已經有想法和計劃。

佩斯金說:「我比任何其他候選人都更有經驗,都更了解舊金山的政策,但最重要的是,我擔任公職的25年,讓我與我深切關心,熱愛社區,真正建立了和這座城市的聯繫,我愛住在這城市的人,我的人脈關係比其他任何候選人都更深。」

截至目前為止,今年11月的舊金山市長選戰,挑戰現任市長布里德分別還有前臨時市長麥法恩(Mark Farrel)、慈善家羅偉(Daniel Lurie),以及市參事安世輝(Ahsha Safai)。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。