三藩市市長布里德日前宣布將華埠一間旅館改建成，協助民眾戒毒的永久支援房屋，引起華埠社區強烈不滿，布里德今天表示會另尋地點 2.20（粵） February 21, 2024 新聞, 灣區新聞 您喜歡的新聞 新聞 北灣山火一週年：受災華裔居民近況（視頻） October 9, 2018 新聞, 北灣山火一週年, 灣區新聞, 專題報導, 熱點關注 一年前的今日，北灣及灣區以北地區爆發連串山火，奪去44條寶貴的生命，火場範圍至少20萬英畝…… Read more […] 北灣山火一週年 北灣山火一週年：受災華裔商戶生意受損（視頻） October 10, 2018 北灣山火一週年, 新聞, 灣區新聞, 專題報導, 熱點關注 北灣山火不僅摧毀了當地居民的家園，亦讓當地的華裔商家損失不少生意，現在他們的是否能把生意恢復到山火前… Read more […] 北灣山火一週年 北灣山火一週年：Santa Rosa災區重建最新進展（視頻） October 11, 2018 北灣山火一週年, 灣區新聞, 新聞, 專題報導, 熱點關注 去年北灣大火，Santa Rosa有兩個區域幾乎夷為平地，一年過後，這兩個區的居民已著手重建家園，但… Read more […] 北灣山火一週年 北灣山火一週年：家園被毀災民準備控告PG&E（視頻） October 12, 2018 北灣山火一週年, 灣區新聞, 新聞, 專題報導, 熱點關注 本週二加州消防局裁定，去年北加州的18場山火中，再有一場是由太平洋煤電公司（PG&E）的設備… Read more […] 北灣山火一週年 北灣山火一週年：受災學生生活與學業是否重回正軌（視頻） October 15, 2018 北灣山火一週年, 灣區新聞, 新聞, 專題報導, 熱點關注 Sonoma縣歷史上最嚴重的火災，更將當地的部分校園夷為平地，經歷了這場大火的學生，生活與學業是否重… Read more […] 新聞 KTSF 26台粵語新聞30週年 開創全美華語電視新聞先河（視頻） February 5, 2019 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注 今年是KTSF 26台粵語新聞30週年，當年粵語新聞的啟播，開創全美華語電視新聞的先河…… Read more […]
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