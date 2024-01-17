【灣區新聞】舊金山國際機場國際客運大樓將重新命名 以紀念已故加州聯邦參議員范士丹（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）機場委員會通過將舊金山國際機場國際客運大樓重新命名的決議案，以紀念已故的加州聯邦參議員范士丹。

成員包括前舊金山市長布朗，和退休舊金山機場總監John Martin的范士丹委員會，去年11月向機場委員會提出，將舊金山國際機場國際客運大樓以范士丹命名。

兩個月後，機場委員會週二通過決議案，指出范士丹生前所做的多項決定，為機場的成功做出貢獻，作為舊金山市長時，范士丹主導與航空公司的30年租賃和使用協議的談判，亦改變了機場的業務營運，並為國際客運大樓的建設提供了資金。

機場官員亦指，她幫助將灣區捷運連接到機場，以及幫助機場獲得聯邦航空管理局的新技術等。

范士丹於1992年首次當選國會參議員，她在上年9月去世，享年90歲，機場表示，未來將與范士丹委員會討論細節包括地點、設計和內容。

其實早在2018年，舊金山國際機場已經將1號客運大樓改名，以紀念首位出櫃的加州民選官員、已故舊金山市參事Harvey Milk。

舊金山華埠眾多社區領袖徵集了萬多個簽字，向機場委員會請願，要求將國際客運大樓改名，以紀念已故市長李孟賢。

在用了13個月時間爭取後，最終在2019年，機場委員會通過以李孟賢的名字，重新命名國際客運大樓的離境大堂。

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