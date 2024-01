【灣區新聞】舊金山國際機場國際客運大樓將重新命名 以紀念已故加州聯邦參議員范士丹（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)機場委員會通過將舊金山國際機場國際客運大樓重新命名的決議案,以紀念已故的加州聯邦參議員范士丹。

成員包括前舊金山市長布朗,和退休舊金山機場總監John Martin的范士丹委員會,去年11月向機場委員會提出,將舊金山國際機場國際客運大樓以范士丹命名。

兩個月後,機場委員會週二通過決議案,指出范士丹生前所做的多項決定,為機場的成功做出貢獻,作為舊金山市長時,范士丹主導與航空公司的30年租賃和使用協議的談判,亦改變了機場的業務營運,並為國際客運大樓的建設提供了資金。

機場官員亦指,她幫助將灣區捷運連接到機場,以及幫助機場獲得聯邦航空管理局的新技術等。

范士丹於1992年首次當選國會參議員,她在上年9月去世,享年90歲,機場表示,未來將與范士丹委員會討論細節包括地點、設計和內容。

其實早在2018年,舊金山國際機場已經將1號客運大樓改名,以紀念首位出櫃的加州民選官員、已故舊金山市參事Harvey Milk。

舊金山華埠眾多社區領袖徵集了萬多個簽字,向機場委員會請願,要求將國際客運大樓改名,以紀念已故市長李孟賢。

在用了13個月時間爭取後,最終在2019年,機場委員會通過以李孟賢的名字,重新命名國際客運大樓的離境大堂。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。