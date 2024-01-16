【全國新聞】亞利桑那州熱氣球墜毀 4死1傷

【KTSF 朱慧琪報導】

亞利桑那州有熱氣球墜毀，造成4人死亡，1人重傷。

事發在週日早上約7時50分，位於亞利桑那州Eloy市的跳傘和熱氣球中心通報有熱氣球墜毀。

Eloy市長Micah Powell說：「我們擁有世界上最大的跳傘場，當意外發生在我們的社區時，對我們有影響，因為跳傘社區之間十分緊密。」

據警方表示，當時熱氣球上載有13名成人，包括熱氣球的操作員、4名乘客和8名跳傘人士，當中4人死亡，包括3名熱氣球乘客以及操作員，另外一名乘客重傷送院。

當局證實，其中一名死者叫Katie Bartram，她剛剛才成為護士和喜歡冒險。

警方指，這個熱氣球是從其他地方進入Eloy市，不知道他們計劃的飛行路線，8名跳傘人士在近Eloy市機場跳傘，在跳傘後不久，目擊者就說看到意外發生，目擊者目睹熱氣球墜毀前最後10秒，熱氣球當時是直立的。

熱氣球安全專家Eli Cohen表示，熱氣球直線上升有兩個原因。

Cohen說：「很可能是因為跳傘的操作，導致降落傘因某種原因漂浮，然後將擋住氣球，所以當目擊者說它是向上向下時，此刻氣球無法再吸入任何空氣。」

他又補充說，又可能是氣球載人的籃子，在8名跳傘員跳下後太輕。

Cohen說：「如果當時出現風切變，因為輕載又遇上疾風，熱氣球也可能導致這種情況，正常負載、你不會遇到這個問題。」

Cohen表示，在熱氣球上跳傘，是對於氣球上的人來說都是極魯莽和危險。

Cohen說：「熱氣球這是非常非常罕見，因為意味著你每分鐘上升至少1300英尺、1500英尺，而製造商不認為氣球每分鐘能上升超過一千英尺。」

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