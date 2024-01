【全國新聞】亞利桑那州熱氣球墜毀 4死1傷

【KTSF 朱慧琪報導】

亞利桑那州有熱氣球墜毀,造成4人死亡,1人重傷。

事發在週日早上約7時50分,位於亞利桑那州Eloy市的跳傘和熱氣球中心通報有熱氣球墜毀。

Eloy市長Micah Powell說:「我們擁有世界上最大的跳傘場,當意外發生在我們的社區時,對我們有影響,因為跳傘社區之間十分緊密。」

據警方表示,當時熱氣球上載有13名成人,包括熱氣球的操作員、4名乘客和8名跳傘人士,當中4人死亡,包括3名熱氣球乘客以及操作員,另外一名乘客重傷送院。

當局證實,其中一名死者叫Katie Bartram,她剛剛才成為護士和喜歡冒險。

警方指,這個熱氣球是從其他地方進入Eloy市,不知道他們計劃的飛行路線,8名跳傘人士在近Eloy市機場跳傘,在跳傘後不久,目擊者就說看到意外發生,目擊者目睹熱氣球墜毀前最後10秒,熱氣球當時是直立的。

熱氣球安全專家Eli Cohen表示,熱氣球直線上升有兩個原因。

Cohen說:「很可能是因為跳傘的操作,導致降落傘因某種原因漂浮,然後將擋住氣球,所以當目擊者說它是向上向下時,此刻氣球無法再吸入任何空氣。」

他又補充說,又可能是氣球載人的籃子,在8名跳傘員跳下後太輕。

Cohen說:「如果當時出現風切變,因為輕載又遇上疾風,熱氣球也可能導致這種情況,正常負載、你不會遇到這個問題。」

Cohen表示,在熱氣球上跳傘,是對於氣球上的人來說都是極魯莽和危險。

Cohen說:「熱氣球這是非常非常罕見,因為意味著你每分鐘上升至少1300英尺、1500英尺,而製造商不認為氣球每分鐘能上升超過一千英尺。」

