【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一個華裔女人失蹤,她的家人表示,女子需要每天服藥,否則會有危險,呼籲民眾協助尋人。

奧克蘭警方表示,鄭欣萊(Joyce Cheang)上星期六下午2時後失蹤,家人表示,鄭欣萊49歲,與父母同住在Lake Merritt附近18街,她星期六下午離開家裡,沒有開手機。

鄭欣萊身高5呎5吋,體重130磅,當日穿白色外套,戴黑框眼鏡和黑色口罩,有戴頸巾。

家人表示,鄭欣萊每天都需要服用醫治心理問題的藥,到現在已經三天沒有吃藥,十分擔心她的安危。

警方表示,失蹤人口調查組正在找尋鄭欣萊的下落,如果有人看見她,應致電(510) 238-3641或(510) 238-3352。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。