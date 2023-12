【灣區走走】踏上葡萄牙征程：里斯本探險之旅!

「#灣區走走」再度探索世界,這次腳步踏入了歐洲的西班牙和葡萄牙。我們先抵達了葡萄牙的首都里斯本,一座見證著大航海時代的城市。 🏰 航海紀念碑、貝倫塔、羅卡角,這些地方彷彿是時光機,將我們帶回葡萄牙曾經掌握的輝煌歷史。這個國家是世界上建立最早、持續時間最久的殖民帝國,為改變人類歷史的大航海時代揭開序幕。 透過鏡頭,我們與您一同感受葡萄牙人的歷史氣息,探訪他們曾經踏足過的大地。里斯本,不僅是城市,更是葡萄牙海洋探索的起點,一座充滿韻味的城市。 如果您對歷史、冒險和浪漫充滿好奇,絕對不能錯過這一集的「 # 葡萄牙走走 」系列報導。立即點擊播放,與我們一同遨遊在時光的長河中,感受西班牙和葡萄牙的獨特魅力! 一同啟程,發現更多令人讚嘆的世界奇蹟!🔍🌍

