【灣區走走】踏上葡萄牙征程：里斯本探險之旅!

「#灣區走走」再度探索世界，這次腳步踏入了歐洲的西班牙和葡萄牙。我們先抵達了葡萄牙的首都里斯本，一座見證著大航海時代的城市。 🏰 航海紀念碑、貝倫塔、羅卡角，這些地方彷彿是時光機，將我們帶回葡萄牙曾經掌握的輝煌歷史。這個國家是世界上建立最早、持續時間最久的殖民帝國，為改變人類歷史的大航海時代揭開序幕。 透過鏡頭，我們與您一同感受葡萄牙人的歷史氣息，探訪他們曾經踏足過的大地。里斯本，不僅是城市，更是葡萄牙海洋探索的起點，一座充滿韻味的城市。 如果您對歷史、冒險和浪漫充滿好奇，絕對不能錯過這一集的「#葡萄牙走走」系列報導。立即點擊播放，與我們一同遨遊在時光的長河中，感受西班牙和葡萄牙的獨特魅力！ 一同啟程，發現更多令人讚嘆的世界奇蹟！🔍🌍
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