夏威夷當局表示,Oahu島偏遠山區的山火,已蔓延超過一平方英里,並燒毀當地原生的夏威夷相思樹和桃金娘樹。

片段顯示檀香山消防局、陸軍和州政府的多架直升機,連續第二日從空中向山火投水灌救,嘗試控制火勢。

目前沒有建築物或房屋受到威脅,當局也沒有下令疏散附近的居民。

Mililani和Wahiawa是距離山火最近的城鎮,但並無危險,該區亦有兵營和軍用機場,距離檀香山以北約20英里。

檀香山消防局表示,火勢正沿山脊向東移動,至週二下午約有3成受到控制。

