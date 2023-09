【灣區走走】海岸奇幻露營之旅,探索花蓮東部的極致樂趣!花蓮的美麗東部風光,加上獨特的海景第一排露營體驗,將帶您進入嶄新的旅行模式。#家瑜帶您探索花蓮的海岸線、太平洋的波浪,以及令人難以置信的自然景觀。這次的豪華露營體驗是為了迎合現代旅行趨勢而設計的,提供了舒適、奢華的住宿選擇。您可以選擇自搭帳篷區、露營車區,或是專屬豪華露營帳篷,享受尊榮的度假感受。這不僅僅是一個簡單的休閒活動,更是一場探險之旅。您可以坐在沙灘車上,飆速馳騁在沙灘上,迎著海風,感受無比的自由。此外,營區內還有一座夢幻的玻璃屋,種植來自世界各地的植物,為您營造出別樣的自然奇觀。這次的豪華露營體驗將帶您進入一個充滿驚喜和美好回憶的世界。無論您是喜歡享受奢華的住宿體驗,還是喜愛挑戰自我的探險之旅,這裡都能滿足您的需求。

