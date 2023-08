淘金熱為加州現代文明揭開序幕,連結內華達山脈的西側,沿著49號公路的南方重鎮,即是被譽為南方礦脈女王的索諾拉Sonora。我們將引領您踏上一段淘金之旅,穿越時空,在歷史的韻律中漫遊。在索諾拉,您將感受到獨特的歷史魅力,聆聽來自不同國度的移民故事,探索女性先驅者的堅毅精神。無論是淘金年代的華人勇士,抑或是每位在此留下歷史痕跡的人物,都成就了歷史的篇章。讓我們攜手一一解開,品味這片土地的獨特印記!

