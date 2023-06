全美歷史最悠久的國際LGBTQ 影展 Frameline 電影節拉開序幕

【KTSF 歐志洲報導】

6月是同志榮耀月,全美歷史最悠久的國際LGBTQ 影展Frameline 電影節,下星期在舊金山和奧克蘭拉開序幕

先是一部出自加拿大的作品,一個華裔高中生Jake,在面對家庭、女友,和同學多方壓力的同時

也因為對一個鄰居好奇,多花時間一起打籃球

而曾經是運動員的父親,也對兒子的新喜好感到高興

但是這也令父親對他有新的寄望,Jake 將如何在這新環境中找到自我,這是電影《金色愛滋味》《Golden Delicious》

代表日本的有兩部作品,其中一部《老水仙》《Old Narcissus》

一個兒童故事作家和一個性工作者,在人生的轉捩點結識,如何在日本的同志環境中找到自己活動的空間

其他的亞洲長篇電影,還有出自印度和菲律賓,Frameline 影展將展出130部創作,地點包括舊金山,歷史悠久的Castro 戲院和Mission 區的Roxie 戲院,還有奧克蘭的New Parkway

電影節從6月14日開始至24日舉行,還有一個線上影展的部分,從6月14日開始一直舉行到7月2日

門票細節與詳情,可以參考影展網站,網址是frameline.org

