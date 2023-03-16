理財小常識 – 分析「標準扣稅額」及「逐項扣稅」 March 16, 2023 none, 財經新聞 (Copyright 2023. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 Finance Tips您喜歡的新聞 新聞 州長宣布Sonoma和Mendocino縣進入乾旱緊急狀態（視頻） April 22, 2021 新聞, 全國消息, 加州新聞, none, 熱點關注 由於今個冬季雨雪少，再加上擔心稍後的山火季節，州長紐森周三宣佈Sonoma和Mendocino兩個縣… Read more […] 新聞 伊朗球員賽前拒唱國歌隊長公開聲援示威者 November 22, 2022 新聞, 國際新聞, 熱點關注 伊朗球員在對英格蘭的賽事集體拒唱國歌，球隊過去多次在國際賽，公開聲援國內反政府示威，隊長亦表明支持示… Read more […] 新聞 聯儲局主席指美國經濟復甦不均 仍有過千萬人失業 April 9, 2021 新聞, 全國消息, none, 財經新聞, 熱點關注 聯儲局主席包維爾指出，美國經濟復甦仍然不均勻，特別是勞工市場，距離全面就業仍然很遙遠… Read more […] 新聞 拜登推稅務優惠鼓勵更多人接種疫苗 April 22, 2021 新聞, 全國消息, none, 熱點關注 為了要鼓勵更多人盡早接種，拜登周三宣布一項稅務優惠，補償中小型商業給予僱員有薪假期… Read more […] 新聞 灣區續有科技公司裁員 Bed Bath & Beyond聖荷西店也裁員（視頻） December 15, 2022 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注 最新州數據顯示，舊金山灣區本週持續有科技業裁員外，還有連鎖零售商Bed Bath & Beyond通… Read more […] 新聞 新一股大氣河風暴再襲灣區 料週一深夜持續至週三（視頻） March 13, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注 新一輪的大氣河風暴在週一逼近灣區，當局預測，這股2級或3級的大氣河風暴，將從週一晚深夜開始… Read more […]
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