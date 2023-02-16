舊金山舉行首屆亞太裔仇恨犯罪峰會 教育居民什麼是仇恨犯罪

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）首屆亞太裔仇恨犯罪峰會週三下午在舊金山華埠勝利堂舉行，目的是教育居民什麼是仇恨犯罪，和受害者可用的資源。

出席首屆亞太裔仇恨犯罪峰會的舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）致詞時，回顧她剛上任時便成立弱勢受害者小組，專門負責起訴涉及對弱勢受害者的案件，當中包括仇恨犯罪、暴力傷害長者等案件。

謝安宜說：「律師有時很難將注意力集中在脆弱的受害人的身上，所以我們所做的，特別是針對長者的暴力襲擊，涉及對老人的暴力行為，並將他們交給這個專責小組。」

她指小組可以確保受害者了解整個程序發生的事情。

舊金山警察委員會委員余健全（Larry Yee）說：「警察拘捕疑犯，然後地檢處作出起訴，剩下的是什麼？是受害者，受害者受到創傷，他們受到傷害需要被照顧，需要為他們服務

亞太社區論壇成員陳冠雄表示，最近兩年，因為疫情以及其他政治因素，亞太裔成為了代罪羔羊，希望這次活動可以讓更多民眾避免成為罪案受害人，以及知道如何舉報罪案。

另一方面，舊金山助理警察局長吳俊偉（Julian Ng）表示，特別針對亞裔的仇恨犯罪，2022年比2021年少。

吳俊偉說：「2021年的數據不太準確，原因是有一個被捕疑犯，他涉及多宗罪案，所以令這個數字有點高，但總體上，2022年的數字較低

而上年調派到舊金山警察關係部門的周俊謙（William Ma）就表示，日後會聯繫更多組織，舉辦更多活動，令受害人了解如何獲得幫助，無論是身心健康，或食物方面的援助。

他又表示，懷念以前巡邏的日子。

周俊謙說：「好想念每天可以在街上行走，見到公公婆婆，我在華埠幾年了，很多都認識，很想念他們

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