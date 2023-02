舊金山舉行首屆亞太裔仇恨犯罪峰會 教育居民什麼是仇恨犯罪

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)首屆亞太裔仇恨犯罪峰會週三下午在舊金山華埠勝利堂舉行,目的是教育居民什麼是仇恨犯罪,和受害者可用的資源。

出席首屆亞太裔仇恨犯罪峰會的舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)致詞時,回顧她剛上任時便成立弱勢受害者小組,專門負責起訴涉及對弱勢受害者的案件,當中包括仇恨犯罪、暴力傷害長者等案件。

謝安宜說:「律師有時很難將注意力集中在脆弱的受害人的身上,所以我們所做的,特別是針對長者的暴力襲擊,涉及對老人的暴力行為,並將他們交給這個專責小組。」

她指小組可以確保受害者了解整個程序發生的事情。

舊金山警察委員會委員余健全(Larry Yee)說:「警察拘捕疑犯,然後地檢處作出起訴,剩下的是什麼?是受害者,受害者受到創傷,他們受到傷害需要被照顧,需要為他們服務

亞太社區論壇成員陳冠雄表示,最近兩年,因為疫情以及其他政治因素,亞太裔成為了代罪羔羊,希望這次活動可以讓更多民眾避免成為罪案受害人,以及知道如何舉報罪案。

另一方面,舊金山助理警察局長吳俊偉(Julian Ng)表示,特別針對亞裔的仇恨犯罪,2022年比2021年少。

吳俊偉說:「2021年的數據不太準確,原因是有一個被捕疑犯,他涉及多宗罪案,所以令這個數字有點高,但總體上,2022年的數字較低

而上年調派到舊金山警察關係部門的周俊謙(William Ma)就表示,日後會聯繫更多組織,舉辦更多活動,令受害人了解如何獲得幫助,無論是身心健康,或食物方面的援助。

他又表示,懷念以前巡邏的日子。

周俊謙說:「好想念每天可以在街上行走,見到公公婆婆,我在華埠幾年了,很多都認識,很想念他們

