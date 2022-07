舊金山新任地檢官訪華埠 強調會打擊仇恨犯罪及偷竊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)新任地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)週三去到華埠,聆聽華埠社區的聲音,強調會打擊仇恨犯罪及偷竊問題。

舊金山新任地檢官謝安宜到訪華埠首先拜會中華總會館,她指亞裔社區是代表美國夢的完美例子,將會致力保障這個夢想,又指知道亞裔社區現時面對的挑戰,尤其是近年針對亞裔的仇恨犯罪有上升趨勢,她不會容忍這些罪行。

她強調這番說話不只是空泛的承諾,地檢處會用行動去履行這承諾。

謝安宜說:「那些因為仇恨而襲擊華裔的人,那些攻擊你和使你生活在恐懼中的人,犯案後將會面對後果。」

對於華埠發生的搶劫案及偷竊案,若果罪犯所偷的財物只要不超過950元,就只會被判輕罪,有華裔市民擔心不能夠阻嚇罪犯,對於這項47號提案,謝安宜認為,於過去這類針對財物及商業的偷竊遭到忽略,這個情況不會再發生。

謝安宜說:「就算這些偷竊罪是輕罪,還有很多方法可以使罪犯負責任,這就是我確切會做的事,我想優先處理那些重複犯下偷竊的罪犯。」

謝安宜指,除了仇恨罪行和偷竊問題,華埠小商業因殘疾人法而被控告,亦是她十分關心及首要處理的問題。

謝安宜說:「我明白這些欺詐性訴訟對小商業帶來的財政壓力,我們會繼續戰鬥,確保這些訴訟停止,和那些提告人都要負上責任。」

她隨後又到訪華埠商戶及即場購物。

