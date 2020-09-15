【獨家】舊金山Taraval街多間商舖接連被爆竊破壞（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台上星期獨家報導，舊金山日落區一家華裔經營30多年的印刷公司被賊人爆竊和縱火，損失慘重，事發後一天的清晨時分，同樣在Taraval街有幾家商舖接連被爆竊和破壞。

在Taraval街夾20 Avenue經營麵包先生餅店的岑遠生，上星期四早上5點左右，回到舖頭開工時發現被爆竊。

岑遠生說：「地上都是玻璃，很難才把門打開，收銀機被人搬走，抽屜被人翻過。」

這間麵包店平日生意好，這次損失，需要賣多少個麵包和蛋撻才能回本呢？

岑遠生說：「我們差不多一天的生意，因為要修理玻璃，要買收銀機，收銀機裡面有錢，當天有不能開工，就算不計算當日停工的損失，單單是購置收銀機和修理玻璃，需要我一天的生意額。」

這家麵包店4年前開業時，也試過被賊人爆竊，現時除了加固門戶之外，老闆日後會怎樣防範呢？

岑遠生說：「（記者：會否日後考慮收信用卡，不放那麼多現金？）我們正在考慮。」

在麵包鋪斜對面，位於Taraval街夾21 Avenue的Antigua咖啡店，同一個清晨也成為賊人的目標。

Antigua咖啡店老闆Edith Soza說：「真是悲哀，疫情期間發生這樣的事，所有人都受苦，我的生意跌了一半，發生這事是不對的，我希望（警方）捉到他。」

咖啡店老闆表示，在這裡開業7年，第一次遇到這樣的事，賊人偷走收銀機裡面120元現金，並搬走店裡一個夾萬，裡面有2千多元現金，是店主打算用來交租的。

Soza說：「很艱難，因為我有3個員工，我需要付工資，損失很大，加上修理這道門很昂貴，我完全沒有準備。」

案發之後，在附近的街道尋回空的夾萬，同一個路段，一家中餐館也被爆竊，舊金山警方證實，上星期四9月10號早上5點幾至7點左右，接到3宗報案，3間店鋪位於Taraval街夾20 Avenue和21 Avenue，3間店鋪的門都被賊人砸爛，賊人偷走店內的現金，幾間店鋪都安裝了閉路電視，並拍攝到賊人的樣子。

案發之前一日，即是上星期三，距離這裡幾個街口位於Taraval街夾15 Avenue的雲龍印刷公司，發現被賊人爆竊和縱火，本台向警方查詢幾宗爆竊案是否有關連，警方表示案件已交由爆竊案調查組處理，調查期間警方未能公佈匪徒的資料，也不能評論案件是否有關連，但警方表示商戶安裝閉路電視以及警報系統，有助警方調查案件。

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