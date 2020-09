【獨家】舊金山Taraval街多間商舖接連被爆竊破壞（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台上星期獨家報導,舊金山日落區一家華裔經營30多年的印刷公司被賊人爆竊和縱火,損失慘重,事發後一天的清晨時分,同樣在Taraval街有幾家商舖接連被爆竊和破壞。

在Taraval街夾20 Avenue經營麵包先生餅店的岑遠生,上星期四早上5點左右,回到舖頭開工時發現被爆竊。

岑遠生說:「地上都是玻璃,很難才把門打開,收銀機被人搬走,抽屜被人翻過。」

這間麵包店平日生意好,這次損失,需要賣多少個麵包和蛋撻才能回本呢?

岑遠生說:「我們差不多一天的生意,因為要修理玻璃,要買收銀機,收銀機裡面有錢,當天有不能開工,就算不計算當日停工的損失,單單是購置收銀機和修理玻璃,需要我一天的生意額。」

這家麵包店4年前開業時,也試過被賊人爆竊,現時除了加固門戶之外,老闆日後會怎樣防範呢?

岑遠生說:「(記者:會否日後考慮收信用卡,不放那麼多現金?)我們正在考慮。」

在麵包鋪斜對面,位於Taraval街夾21 Avenue的Antigua咖啡店,同一個清晨也成為賊人的目標。

Antigua咖啡店老闆Edith Soza說:「真是悲哀,疫情期間發生這樣的事,所有人都受苦,我的生意跌了一半,發生這事是不對的,我希望(警方)捉到他。」

咖啡店老闆表示,在這裡開業7年,第一次遇到這樣的事,賊人偷走收銀機裡面120元現金,並搬走店裡一個夾萬,裡面有2千多元現金,是店主打算用來交租的。

Soza說:「很艱難,因為我有3個員工,我需要付工資,損失很大,加上修理這道門很昂貴,我完全沒有準備。」

案發之後,在附近的街道尋回空的夾萬,同一個路段,一家中餐館也被爆竊,舊金山警方證實,上星期四9月10號早上5點幾至7點左右,接到3宗報案,3間店鋪位於Taraval街夾20 Avenue和21 Avenue,3間店鋪的門都被賊人砸爛,賊人偷走店內的現金,幾間店鋪都安裝了閉路電視,並拍攝到賊人的樣子。

案發之前一日,即是上星期三,距離這裡幾個街口位於Taraval街夾15 Avenue的雲龍印刷公司,發現被賊人爆竊和縱火,本台向警方查詢幾宗爆竊案是否有關連,警方表示案件已交由爆竊案調查組處理,調查期間警方未能公佈匪徒的資料,也不能評論案件是否有關連,但警方表示商戶安裝閉路電視以及警報系統,有助警方調查案件。

