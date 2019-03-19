舊金山日落區華裔家庭無故被陌生車輛追截（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區一個華裔家庭，上星期日早上無故被一輛陌生車輛追截，歷時數分鐘，整個過程被汽車的攝錄鏡頭拍下，究竟當中發生什麼事呢？

化名陳太的事主，上星期日一家四口如常開車前往日落區一間教會。

根據陳太提供的錄影片段，他們的汽車當時正駛往Ortega夾46街的路口，片段顯示，除了陳太的汽車，其餘三個路口的”Stop Sign”停車指示牌都沒有其他車輛等候。

於是負責開車的陳先生，在停車指示牌前停一停，就繼續向前行，不過一架汽車突然衝出路口，幾乎撞倒陳太的汽車。

陳太說：”當我們開車到街的一半，即是十字路口的一半，就望到有駕車很快衝過來，在我們的面前停低，大家都按喇叭，那輛車就移後一點點之後，那個男人就下車。”

陳太表示，見雙方的車沒有撞到，又是對方司機理虧在先，突然衝出馬路，於是她就叫丈夫不要下車，沒事發生就算，繼續開車。

不過陳太萬萬沒有想到，那輛汽車一直從後追趕，行駛兩個路口後，更從後越過陳太的車，並截停他們。

車上一男一女要求陳太他們下車，該名男子更一度在褲袋拿出黑色的物件，陳太以為男子持槍，一家人因此非常害怕，最後他們倒車離開。

當時事主一家都非常害怕，在Noriega街這裡倒車離開，事主一家就直接開車到警局報案，在過程中這輛車亦沒有再跟上來。

陳太說：”最害怕是被追的時候，他一追，我就覺得是想殺我們，那個時候是很害怕，因為追的速度是很快，估不到他會這樣追我們，拐來拐去都追著我們。”

陳太亦有將這段錄影交給警方，不過警方調查後認為事件是一個誤會，相信是雙方差一點發生車禍，而對方要求事主停下來溝通，如果事主有停下，相信不會有這宗追逐事故。

舊金山Taraval警局分局長Nicolas Rainsford說：”最好的做法是，如果你涉及一宗車禍，或者差一點出意外，對方要求你停下來，你覺得不安全，就跟對方講，我會停，我亦會報警求助。”

分局長Rainsford指，經過調查後，該名男子口袋裝的不是槍，而是手機，事故中沒有撞車，因此警方亦沒有尋找車上的兩個人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。