舊金山日落區華裔家庭無故被陌生車輛追截（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區一個華裔家庭,上星期日早上無故被一輛陌生車輛追截,歷時數分鐘,整個過程被汽車的攝錄鏡頭拍下,究竟當中發生什麼事呢?

化名陳太的事主,上星期日一家四口如常開車前往日落區一間教會。

根據陳太提供的錄影片段,他們的汽車當時正駛往Ortega夾46街的路口,片段顯示,除了陳太的汽車,其餘三個路口的”Stop Sign”停車指示牌都沒有其他車輛等候。

於是負責開車的陳先生,在停車指示牌前停一停,就繼續向前行,不過一架汽車突然衝出路口,幾乎撞倒陳太的汽車。

陳太說:”當我們開車到街的一半,即是十字路口的一半,就望到有駕車很快衝過來,在我們的面前停低,大家都按喇叭,那輛車就移後一點點之後,那個男人就下車。”

陳太表示,見雙方的車沒有撞到,又是對方司機理虧在先,突然衝出馬路,於是她就叫丈夫不要下車,沒事發生就算,繼續開車。

不過陳太萬萬沒有想到,那輛汽車一直從後追趕,行駛兩個路口後,更從後越過陳太的車,並截停他們。

車上一男一女要求陳太他們下車,該名男子更一度在褲袋拿出黑色的物件,陳太以為男子持槍,一家人因此非常害怕,最後他們倒車離開。

當時事主一家都非常害怕,在Noriega街這裡倒車離開,事主一家就直接開車到警局報案,在過程中這輛車亦沒有再跟上來。

陳太說:”最害怕是被追的時候,他一追,我就覺得是想殺我們,那個時候是很害怕,因為追的速度是很快,估不到他會這樣追我們,拐來拐去都追著我們。”

陳太亦有將這段錄影交給警方,不過警方調查後認為事件是一個誤會,相信是雙方差一點發生車禍,而對方要求事主停下來溝通,如果事主有停下,相信不會有這宗追逐事故。

舊金山Taraval警局分局長Nicolas Rainsford說:”最好的做法是,如果你涉及一宗車禍,或者差一點出意外,對方要求你停下來,你覺得不安全,就跟對方講,我會停,我亦會報警求助。”

分局長Rainsford指,經過調查後,該名男子口袋裝的不是槍,而是手機,事故中沒有撞車,因此警方亦沒有尋找車上的兩個人。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。