【KTSF】

KTSF 26台九點鐘新聞在1989年啟播,當年發生了天安門事件,這件事對本台的新聞節目有很大的意義,前主播兼總編斯美玲在本集訪問中,同大家講講新聞部對這個歷史事件的感受。

KTSF 26台粵語新聞30週年 前主播兼總編斯美玲話當年(一)

KTSF 26台粵語新聞30週年 斯美玲談新聞抱負(二)

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。