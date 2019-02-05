KTSF 26台粵語新聞30週年 開創全美華語電視新聞先河（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

今年是KTSF 26台粵語新聞30週年，當年粵語新聞的啟播，開創全美華語電視新聞的先河，由本集開始一連兩個星期，我們會帶來KTSF 26台中文新聞30週年特輯，本集一起去聽聽一些新聞背後的故事。

1989年2月6日適逢是農曆大年初一，26台粵語新聞首播，當時這個名為”九點鐘新聞”的節目，是美國第一個現場直播的華語電視新聞。

同一年發生了全球關注的六四天安門事件，26台新聞部前總編輯斯美玲曾經表示，新聞價值準則就是普世價值觀。

斯美玲在2014年接受訪問時說：”自由、公平公正、平衡各方聲音、基本的概念，一直是做新聞人最高的要求。”

當年定下的編輯方針及高質素標準，一直沿用至今。

26台新聞的獨特性，立足點在美國的華人，要為華人發聲，同時也幫助華人社區了解美國，了解世界，並將與社區息息相關的重大消息迅速向社區傳播。

1989年本地最重大的一件事就是灣區Loma Prieta 6.9級大地震。

海灣大橋斷裂，連接舊金山華埠到海灣大橋的雙層的480公路，亦在地震中受到破壞，需要拆除，引發激烈討論。

兩年後，KTSF增闢十分鐘國語新聞，之後的十多年，因應華裔移民的增加，華裔人口的結構有改變，新聞部相繼延長國語新聞時間，及推出週末新聞。

多年來，26台的採訪隊除了走遍灣區，報導新聞事件外，中港台等地也有26台記者的蹤跡。

電視新聞花費巨大，高質素的新聞製作，除了台前幕後工作人員的努力外，還需要老闆的大力支持。

她就是從不干涉新聞部的運作、作風低調的KTSF電視台已故主席Lillian Howell。

斯美玲說：”最重要一樣事，尊重新聞採訪和自由，老闆雖然是幾代美國人、白人，不是來自我們的社區，但給我們的尊重和支持，是百分之一百。”

2005年，KTSF成為全美第一家採用知名的Nielsen尼爾森收視率系統的亞裔節目電視台，數據顯示，KTSF新聞的收視率時常與主流英文媒體的收視率相當，甚至略勝一籌，在2011年，每晚平均有101,000灣區觀眾收看KTSF國粵語新聞。

隨著科技發展日新月異，觀眾收看電視的習慣亦漸漸起了變化，KTSF 26台亦在2009年啟動網上新聞，讓喜愛用數碼電子產品的年青一代，可以透過不同的平台收看26台新聞。

在2016年，KTSF 26台推出晨早新聞，為觀眾帶來最新的天氣消息和即時的交通資訊。

無論是電視或網絡新聞，新聞質素貫徹始終，KTSF 26台將繼續為觀眾帶來最新的新聞消息，最觸動人心的故事。

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