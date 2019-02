KTSF 26台粵語新聞30週年 開創全美華語電視新聞先河（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

今年是KTSF 26台粵語新聞30週年,當年粵語新聞的啟播,開創全美華語電視新聞的先河,由本集開始一連兩個星期,我們會帶來KTSF 26台中文新聞30週年特輯,本集一起去聽聽一些新聞背後的故事。

1989年2月6日適逢是農曆大年初一,26台粵語新聞首播,當時這個名為”九點鐘新聞”的節目,是美國第一個現場直播的華語電視新聞。

同一年發生了全球關注的六四天安門事件,26台新聞部前總編輯斯美玲曾經表示,新聞價值準則就是普世價值觀。

斯美玲在2014年接受訪問時說:”自由、公平公正、平衡各方聲音、基本的概念,一直是做新聞人最高的要求。”

當年定下的編輯方針及高質素標準,一直沿用至今。

26台新聞的獨特性,立足點在美國的華人,要為華人發聲,同時也幫助華人社區了解美國,了解世界,並將與社區息息相關的重大消息迅速向社區傳播。

1989年本地最重大的一件事就是灣區Loma Prieta 6.9級大地震。

海灣大橋斷裂,連接舊金山華埠到海灣大橋的雙層的480公路,亦在地震中受到破壞,需要拆除,引發激烈討論。

兩年後,KTSF增闢十分鐘國語新聞,之後的十多年,因應華裔移民的增加,華裔人口的結構有改變,新聞部相繼延長國語新聞時間,及推出週末新聞。

多年來,26台的採訪隊除了走遍灣區,報導新聞事件外,中港台等地也有26台記者的蹤跡。

電視新聞花費巨大,高質素的新聞製作,除了台前幕後工作人員的努力外,還需要老闆的大力支持。

她就是從不干涉新聞部的運作、作風低調的KTSF電視台已故主席Lillian Howell。

斯美玲說:”最重要一樣事,尊重新聞採訪和自由,老闆雖然是幾代美國人、白人,不是來自我們的社區,但給我們的尊重和支持,是百分之一百。”

2005年,KTSF成為全美第一家採用知名的Nielsen尼爾森收視率系統的亞裔節目電視台,數據顯示,KTSF新聞的收視率時常與主流英文媒體的收視率相當,甚至略勝一籌,在2011年,每晚平均有101,000灣區觀眾收看KTSF國粵語新聞。

隨著科技發展日新月異,觀眾收看電視的習慣亦漸漸起了變化,KTSF 26台亦在2009年啟動網上新聞,讓喜愛用數碼電子產品的年青一代,可以透過不同的平台收看26台新聞。

在2016年,KTSF 26台推出晨早新聞,為觀眾帶來最新的天氣消息和即時的交通資訊。

無論是電視或網絡新聞,新聞質素貫徹始終,KTSF 26台將繼續為觀眾帶來最新的新聞消息,最觸動人心的故事。

