影評：《大競走》烏托邦的死亡遊戲

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一群青少年在一項比賽中，必須不停的走動，直到最後一名勝利者出現。

在一個70年代的美國世界，代表美國各個州的50個青少年男子，參加一個競走比賽。他們必須不停的在公路上向前走，沒有終點。但是競步時速不得少過3英里，一旦慢過這個速度，就會收到警告，並有十秒鐘的時間恢復到所需的速度。三次警告之後，隨同的軍人車隊就會將違規者處決。

這些青少年開始時，想的是要是贏得這個大競走，會想要如何花大筆獎金。但是隨著身體的疲勞和傷痛，有食物和水，但沒有睡覺的歇息機會。繼續向前走的人也越來越少。這群男子在這幾天內建立的友誼，也在他們身心最脆弱的時候，受到極端的考驗。身體比較強的幾位主角，都嘗試幫助其他人，多活一些時間。

這是根據美國暢銷作家Stephen King 的小說改編的故事。劇情環繞在一場甚至有電視直播的死亡遊戲。令人聯想到過去的系列電影《飢餓遊戲 The Hunger Games》和近期的韓劇《魷魚遊戲 Squid Games》。這些烏托邦社會中，人們的性命可以拿來做遊戲籌碼的情節。而電影導演，也是拍了四部《飢餓遊戲 》的Francis Lawrence。

這類劇情，也似乎只有在有那麼廣闊的國度中才會出現的。路上也見到一些令人感覺蕭條的影像，加深人們對這悲觀環境的感覺。

電影除了讓觀眾防不勝防的殺人鏡頭，卻也給觀眾從參賽者之間，在競賽過程中建立起來的友誼。了解到人性中的互相扶持，最終不論勝負者是誰，在路途上所得到的人間溫暖，或許也勝過一切。

《大競走 The Long Walk》讓人們慶幸不是生活在這樣的黑色環境中。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.thelongwalk.movie/

“The Long Walk” Review: Walk till the Last Man Walking

“Screening Room” reviews “The Long Walk”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.thelongwalk.movie/

Now in theatres

