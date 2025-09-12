【財經新聞】美國8月份通脹上升 裁員人數也增加

【KTSF 張麗月報導】

根據聯邦勞工部，8月份的通脹上升，但裁員人數也增加，因此聯儲局下星期開會議息時，在減息問題上將要作出艱難決定。

聯邦勞工部的數據顯示，8月份的通脹有惡化的跡象，而就業市場就出現降溫。

數據指出，消費物價指數（CPI）8月份上升2.9%，高過7月份的2.7%升幅。

如果扣除食品和能源項之後的核心CPI指數就上升3.1%，跟7月份一樣，但這兩項CPI指數都高過聯儲局2%的通脹目標。

數據又顯示，在灣區食品價格8月份上升3.5%，部份消費產品的價格，按年計算就出現下跌，灣區的汽油售價平均下跌1.9%，成衣價格就跌11%。

此外，招聘在近月來明顯放緩，全國失業率8月份升至4.3%，但仍然屬於低水平，而上星期首次領取失業金人數也明顯增加。

跡象顯示，裁員潮有可能加劇，有分析指出，通脹上升，但就業市場正在降溫，令聯儲局在面對減息時，可能會處於困難的決定，不過市場廣泛預料，下星期可能會減息4分之1厘（0.25%）。

