【全國新聞】特朗普稱神職人員勸服疑犯父親帶子自首 冀疑犯被判死刑

【有線新聞】

美國右翼意見領袖柯克槍殺案，總統特朗普稱疑犯已遭扣查，又透露是一名神職人員勸服疑犯父親帶同兒子自首。有報道指疑犯22歲，是案發地猶他州的居民。

特朗普周五親身到霍士新聞接受早晨節目專訪，透露在受訪前5分鐘剛接獲報告疑犯落網的消息。

他指詳細過程要交由執法部門確定，但透露是一名神職人員看過疑犯圖片後發現可能認識疑犯，接觸他的家人後勸服疑犯的父親游說兒子自首，其後他們一起駕車到警署。

特朗普又指希望疑犯被定罪，然後被判處死刑，即案發猶他州當地目前的最高刑罰。

聯邦調查局日前懸紅10萬美元緝捕槍殺柯克的疑兇，並發放閉路電視截圖，懷疑涉案人士全身深色衣物、戴鴨嘴帽和太陽眼鏡，T恤胸口位置有美國國旗和老鷹圖案。

調查人員相信他是學生年齡，能輕易混入校園，已掌握其校內行蹤，並分析收集到的鞋印、掌印和前臂印，相信他在槍擊柯克前約半小時進入校園。

有片段拍到懷疑槍手在校園建築物天台跑動，調查人員估計他射擊距離約160米，是職業槍手可駕馭的標準距離，又拍到他懷疑犯案後從天台跳下地面逃走。

調查人員在校園附近叢林檢獲一把點30口徑獵槍，據報子彈刻有訊息。

柯克周三在猶他山谷大學出席他主辦的大學巡迴辯論會時遭到槍擊，頸部中槍身亡，靈柩由副總統萬斯的「空軍二號」運返居住的亞利桑那州鳳凰城，萬斯夫婦與柯克遺孀隨行。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。