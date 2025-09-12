【灣區新聞】舊金山West Portal區小學附近發生兇殺案 父親接小孩放學時被刺死

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）West Portal社區一間小學附近週三發生兇殺案，一名父親接小孩放學時，被人用刀刺傷，其後傷重身亡，案發時死者的小孩就在旁邊，警方宣布，涉案疑犯週五早上落網。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說：「週三下午一宗慘痛事件發生在接孩子放學時，一位父親喪生。」

週三下午4點38分左右，案發位於Junipero Serra大道夾Ocean街的交叉口附近、Commodore Sloat小學對面，警方接報趕到現場，發現一名男人被刀刺傷，情況危殆，送院後宣告不治。

警局兇殺案專案小組經調查確定，涉案疑犯是42歲男子Daniel Patrick Rodriguez Jr.，警方週五早上9點左右，在Tuolumne縣以謀殺罪拘捕Rodriguez Jr.。

舊金山臨時警察局長葉培恩（Paul Yep）表示，受害人曾經與嫌疑人發生爭執，他無公佈更多的案情細節。

葉培恩說：「一位父親帶著兒子過馬路時中致命刀刺，當時他與嫌疑人發生爭執，我們向本案受害者及其家屬致哀，並會全力確保正義得到伸張。」

911接線員證實，案發當時有一名小孩在現場，目擊者表示，小孩站在原地非常害怕，現場非常混亂，其他人嘗試提供幫忙。

舊金山聯合校區總監Maria Su證實，兇殺案發生在校外，時間是在放學之後，她表示案發後有與受害家屬聯繫。

Su說：「這場悲劇極可怕，我們從未經歷過，我們向這些家庭致哀，我們經常與那位母親通話，確保盡可能提供合適資源給母親和我們學生。」

地檢處表示，會按照程序與警方以及市府合作，將於兩至三日內作出起訴決定。

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）說：「現在警方兇殺組會將本案提交地檢處審查，我們已開始審查，兇殺組將在48到72小時內，與市府合作進一步調查，以便決定起訴。」

羅偉說：「舊金山不容暴力，任何人想要在本市犯案，這個信息表明：你若犯罪，尤其是暴力犯罪，我們會追捕到你。」

本案仍在調查中，當局呼籲民眾，若有案件相關的線索，可以致電415-575-4444與警方聯絡。

