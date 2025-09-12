【灣區新聞】工作上需與兒童接觸的兩名聖荷西華裔男子 涉嫌擁有兒童色情物品被捕（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

兩名在工作上有和兒童接觸的聖荷西華裔男子，因涉嫌擁有兒童色情物品而被拘捕。

聖荷西警方指出，在第一宗案件中，被捕的是19歲的聖荷西男子，姓名譯音杜凱文（Kaiwen Du）。

警方表示，打擊兒童性剝削專責小組，今年3月開始調查，有人在網上下載和分發兒童色情物品。

警方之後在他於聖荷西的住家執行搜查令的時候，發現這些物品。

警方也透露杜姓男子，曾在Sunnyvale的一間小學擔任一個課後班的導師，對事件有更多消息的民眾，可以通知警方。

在另一宗案件，警方表示，在8月發現一個涉及兒童色情物品的加密貨幣賬戶，有多筆入賬記錄。

打擊兒童性剝削專責小組經調查鎖定，是聖荷西37歲男子Bush Lai透過一個加密貨幣交易平台，向這個賬戶匯錢。

警方在9月3日在Bush Lai的家中執行搜查令，發現涉及兒童性剝削的電子文件後，將他逮捕。

涉案男子向探員表示，他在Clarinda Way 1900號路段的一間學校，擔任學前教育老師，也在市內一間教堂擔任青少年團隊的義工，警方呼籲對事件有更多消息的民眾，可以聯絡專責小組探員，電郵: [email protected]

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。