【全國新聞】特朗普將派遣國民警衛隊前往孟菲斯市解決犯罪問題

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普表示，將派遣國民警衛隊前往田納西州孟菲斯市，解決犯罪問題，孟菲斯市長則指，不認為此舉是降低犯罪率的方法。

特朗普週五接受Fox新聞訪問時說，將派遣國民警衛隊前往田納西州孟菲斯市，解決當地犯罪問題，並聲稱州長和當地市長對即將的部署都表示支持，並形容孟菲斯市「問題嚴重」，做法與他先前在首都華盛頓採取的行動相類似。

孟菲斯市民主黨籍的市長Paul Young週五召開記者會反駁特朗普：「 我沒有要求派遣國民警衛隊，而且我認為這不是降低犯罪率的方法

而田納西州共和黨籍州長Bill Lee證實了這部署計劃，並計劃與特朗普討論細節。

特朗普解釋，他之所以決定向孟菲斯市派軍隊，是因為聯合太平洋鐵路公司的行政總裁Jim Vena，近日向他表達對當地治安的擔憂。

數據顯示，孟菲斯市整體犯罪率其實已經出現下降，警方表示，2025年前八個月，所有主要犯罪類別都有所減少，整體犯罪率降至25年來最低，謀殺案件也降至六年來最低。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。