【全國新聞】報導指被拘捕幾百名南韓工人 至少一人可在美國合法居留與工作

【KTSF 朱慧琪報導】

英國《衛報》在週三引述一份美國政府內部文件指，今次被拘捕的幾百名南韓工人中，至少有一人可以在美國合法居留與工作，但移民官員強行要他接受「自願遣返」。

《衛報》說，他們取得的文件顯示，阿特蘭大地區的移民官員，認為該名南韓人員持有有效的B1/B2簽證，以韓國公司承包商身份受僱於HL-GA電池公司，這類簽證容許持證人在美國從事同業務相關的活動及旅遊。

但阿特蘭大地區移民局首長硬是要將他列為「自願遣返」人士，即使沒有違反B1/B2簽證規定，都必須接受自願遣返。

報導說，當地有移民律師直指，當局這個做法簡直就是犯法，令人憤概。

《衛報》引述一名匿名接受訪問的美國移民官員也認為，當局明知故犯，非法拘捕這名韓國人員。

該匿名移民官員也透露，在電池廠地盤拘捕行動後，當局派出更多的ICE官員到移民拘留中心處理，官員指被拘捕的南韓工人，部份違反某些移民條例，但許多是有合法身份，當局都要求他們接受「自願遣返」，目前不清楚法律上如何處理那些拒絕自願遣返的合法移民，而接受「自願遣返」的人士，未來可以再次入境美國。

目前這批由包機接送的南韓工人已經回到首爾，機場有人抗議美國的做法。

有民眾在機場接機，當中有人舉牌抗議美國將這些南韓工人遣返，示威牌上描繪ICE人員戴上特朗普的面具，持有槍械及鎖鏈，示威牌附有文字，問美韓兩國難道不是友邦嗎？

現場也顯示，那些回到南韓的工人，與家人擁抱流淚。

CNN說，當中一個母親表示，在她兒子被拘留後，她都無法同兒子聯絡，也有母親表示，看見ICE突擊拘捕的場面感到很難過，家人經歷了一個星期的困擾與精神折磨，現在總算能暫時舒緩。

