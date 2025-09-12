【灣區新聞】東奧克蘭一珠寶黃金當鋪發生企圖搶劫案引發槍戰 兩死4傷

【KTSF 朱慧琪報導】

東奧克蘭（東屋崙）一間珠寶黃金當鋪，週三晚發生企圖搶劫案，5名匪徒持槍闖入店鋪，其後引發槍戰，事件造成2人死亡4人受傷。

根據奧克蘭警方在週三晚約8時接報，東奧克蘭International Boulevard 7114號的Cash 4 Gold當鋪發生槍擊案，警員到場後發現一人證實當場死亡，另有一人在送院後傷重不治，隨後又有4人送院治療，目前4人情況穩定。

警方確認，傷者中有3人為搶劫疑犯，一人為店員。

初步調查顯示，案發時有5名蒙面的持槍男子闖進店鋪，據奧克蘭警察工會發言人表示，其中一名匪徒拔槍指向店員，店員隨後也拔槍，雙方隨即發生槍戰，兩名劫匪被店員擊斃，警方以涉嫌持械搶劫和謀殺罪拘捕三名受傷的疑犯。

警方在週四的記者會上認為店員是自衛，兩名店員沒有被捕。

警方發言人說：「他們正配合我們的調查，因此沒有起訴他們，不過，地檢官將仔細審查本案所有細節，並決定是否對店主或經營者，提出較輕或較重的指控。」

