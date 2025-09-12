【全國新聞】科羅拉多州16歲高中生槍傷兩名同學後吞槍自殺身亡

【KTSF 朱慧琪報導】

科羅拉多州週三也發生校園槍擊案，一名16歲的槍手，向兩名同學開槍後吞槍自殺身亡，當局指槍手受到「極端主義網絡」影響，並為一個「任務」而做案。

週三中午，科羅拉多州丹佛市附近Evergreen鎮上的Evergreen高中，一名高中生在校內開槍，打傷兩名同學後再吞槍自殺。

調查顯示，槍手是使用一把左輪手槍行兇，曾多次開火，子彈擊中學校的窗戶和儲物櫃。

槍手也曾在校園內四處尋找目標，幸好因多扇門上鎖受阻，未能繼續襲擊更多人。

警方後來證實，槍手是16歲的Desmond Holly，當局指，槍手受到「極端主義網絡」影響，為一個「任務」而做案，當局正深入調查他的做案動機，以及犯案前他與誰聯絡過。

Jefferson縣警發言人Jacki Kelley/說：「他受一個極端主義網絡的激化，我們嚴肅對待，要做到事情很多，要查他的手機、社交媒體、查其房間、背囊、儲物櫃，要查看多處，希望取得堅料，以了解其想做的與原因，暫時還未找到。」

目前兩名受害者仍在醫院，情況危殆，其中一名18歲傷者，他的家人發聲明感謝社區關心。

科羅拉多州長Jared Polis，就讚揚學校的老師與學生反應迅速，馬上封鎖校園各處，令槍手局限於一場走廊，而不能進入課室。

師生的行動挽救了很多人的性命，州長也都強調要吸取教訓，設法預防同樣的事件再次發生。

Polis說：「這些事隨處都能發生，全國家長都不放心送子女到學校，簡直不應如此，我們要有更多作為，表明暴力行為不對，並要及早察覺激進化的跡象，防止這類悲劇發生。」

