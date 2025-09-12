【全國新聞】Charlie Kirk遭槍擊身亡 消息指疑犯已被扣查（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

知名保守派評論員Charlie Kirk遭槍擊身亡事件，調查工作有重大進展，當局公開一名嫌疑人的照片，並懸紅十萬元緝拿兇徒，最新消息指，涉案槍手已被扣查，案件的動機仍在調查中。

知名保守派評論員、也是特朗普盟友的Kirk，週三在猶他谷大學一個有三千人出席的公開場合中發言時中槍身亡，有片段顯示，槍手是從校園一棟樓宇的屋頂開槍，然後從樓宇的另一邊跳下離開。

槍擊案發生後，有目擊者打911報警，聲稱見到一個穿黑衣黑褲的年輕男子，帶著一把來福長槍走動。

猶他州當局表示，公共安全部門已經掌握本案不少線索。

猶他州公共安全局長Beau Mason說：「我們能追踪槍手的舉動，有此人的片段。」

目前當局繼續全力搜捕槍手，案發後有兩人分別被扣查，隨後獲得釋放，聯邦調查局（FBI）週四發放一名嫌疑人的照片，當局形容，他年紀似是大學生，很容易混入猶他谷大學的活動。

FBI也在附近一處林地找到涉案槍械，是一枝火力強大來福槍。

目前當局正在調查本案的動機，之前曾高度讚揚Kirk的特朗普總統，週四早上在五角大樓出席911紀念活動時悼念Kirk，並指責激進左翼勢力導致本案發生，他說Kirk本人就大力鼓吹非暴力。

特朗普說：「Charlie是這代人的巨人，是自由的捍衛者，激勵數以百萬計的人。」

﻿

特朗普還追加頒授公民最高榮譽的總統自由勳章給Kirk。

特朗普說：「我肯定Charlie的聲音和勇氣注入無數人的內心，特別是年輕人，將會持續下去。」

國會兩黨議員也齊聲譴責今次悲劇，並呼籲各方將目前的政治氛圍降溫，以避免更多政治暴力事件發生。

麻省民主黨聯邦眾議員Seth Moulton說：「我們需要將緊張氣氛降溫，我們需要停止這政治暴力。」

但也有個別國會民主黨人，以及極左翼陣營仍然認為，Kirk的遭遇不必同情，因為他力挺民眾的擁槍權利，並強調憲法第二修正案，就是要保障這項上天賦予的權利，他中槍時，就是針對槍械暴力問題發言，美國主流媒體已經關注到，兩黨雖然齊聲譴責這宗槍擊案，但也利用本案，分別在管制槍械問題上，按照自己的政策與立場而互相攻防。

31歲的Kirk是保守派活躍份子，也是特朗普堅定的支持者，他也曾在2024年總統大選中，積極替特朗普拉攏年輕人的選票。

鑑於特朗普對他的重視，有消息指，副總統萬斯計劃用空軍二號專機將Kirk的靈柩，運到Kirk的家人與組織總部所在的阿里桑拿州，到時Kirk的家人與親友會隨行，萬斯與太太週四乘坐空軍二號專機抵達鹽湖城一個國民警衛軍基地。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。