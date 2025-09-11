【全國新聞】美國八年級學生科學考試成績跌至2009年水平（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據最新數據，美國八年級學生科學考試成績，跌至2009年的水平，調查也發現，學生對科學的興趣大減。

全國教育進展評估報告週二出爐（National Assessment of Educational Progress，NAEP），這是自疫情爆發以來，首次公布八年級的科學成績，2019年至2024年間，分數下降了4分，降至150分，滿分是300分。

這與1月發布的四年級和八年級學生，數學和閱讀成績趨勢相吻合，該趨勢顯示疫情後，學生的成績急劇下降。

約600所學校的23,000名八年級學生參加了八年級科學測試，僅有三成八年級學生，得分達到或超過「熟練」水平（proficient），而超過三分之一的學生，得分低於「基礎」（basic），這些學生可能不知道，植物需要陽光才能生長繁殖，還有一項調查結果顯示，學生對科學的興趣下降，也不太可能期待科學課程。

這項科學測驗成績，不包含州與州之間學生表現的數據，因此無法反映加州與全美其他地區相比的表現．

但在2018/19至2023/24學年之間，加州科學測驗中達到或超過科學標準的學生比例，總體上升不到1%．

加州科學測驗CAST結果顯示，不同經濟背景的學生之間有鮮明對比，在2023/24學年，49%的非低收入家庭學生的科學成績達到熟練精通程度（proficient），比低收入家庭學生21%兩倍多。

從性別來區分，全國科學成績，女生考試成績下降比男生多，族裔方面，除了亞裔學生分數提高了兩分，達到170分，是唯一達到熟練的族裔，其他族裔全部下降。

由於科學通常被認為更注重實踐和體驗，分析成績和學習興趣下降的原因，包括遠距教學、無法進實驗室實際操作體驗，回到學校後，教師以趕進度優先，能夠進行紮實而有意義的科學研究的時間進一步減少。

The Associated Press contributed to this report.

