【全國新聞】Charlie Kirk遭槍殺 特朗普下令全國下半旗致哀

美國右翼意見領袖柯克在猶他州一間大學出席活動期間遭槍擊身亡，終年31歲，當局正追捕槍手。總統特朗普形容是令人髮指的暗殺事件，下令下半旗致哀。

柯克在猶他山谷大學出席他主辦的大學巡迴辯論會首站，回應現場人士有關槍械暴力的提問時，頸部突然中槍，血流如注。「（過去十年，你知道美國發生了多少宗大型槍擊案嗎？）連同幫派暴力一起計算嗎？」

在場逾4,000名參加者慌忙逃生，柯克由私人保安送院，搶救後不治。

警方相信穿著深色衣服的槍手單獨行兇在距離柯克身處的帳篷約一百米的建築物天台開了一槍，一度在現場拘捕兩人，經盤問後獲釋，其中一人涉阻差辦公，聯邦調查局和當地執法部門正調查槍手行兇動機。

柯克是政治評論人和活動家，18歲已創立組織「美國轉折點」，在校園推廣保守派理念，柯克曾指為了保障民眾擁有槍械的權利，有人死於槍下也是值得。

他被視為特朗普親密盟友，去年特朗普再次勝出總統大選後，曾經盛讚柯克為他贏得年輕選民支持。

特朗普最先發布柯克的死訊，下令全國下半旗致哀。他在橢圓形辦公室的錄影講話，指政治暴力事件包括他去年在賓夕法尼亞州遭遇的企圖暗殺，傷害了無辜的人。「多年來，激進左翼一直把柯克等優秀的美國人比喻為納粹分子，和世上最殘暴的殺人犯和罪犯，這些言論直接導致了今日所見的恐怖主義，必須立即停止。」

猶他州長考克斯形容是國家最黑暗和悲傷的一天，事件明顯是一宗政治暗殺。

眾議院開會期間為柯克默哀，民主黨國會議員亦反對政治和槍械暴力。

