【全國新聞】特朗普政府在首都華盛頓頭30天的執法行動逾四成跟移民有關

【KTSF 張麗月報導】

數據顯示，特朗普政府在首都華盛頓頭30天的聯邦執法行動中，有超過四成拘捕是跟移民有關。

總統特朗普揚言，在首都華盛頓的聯邦執法行動，是聚焦於打擊犯罪，但數據顯示，聯邦接管了首都華盛頓的警察部門之後，在頭30天的聯邦掃蕩行動中，有超過四成的拘捕其實是跟移民有關。

分析指，這反映出，在這個持續一個月在首都執行的聯邦行動中，特朗普政府將會繼續推進強硬的移民議程。

特朗普政府聲稱，聯邦接管首都非常成功，也導致有超過2,300人被捕，當中包括有十多名兇殺案疑犯、20名黑幫嫌疑份子，以及數以百計的人涉嫌從事毒品及槍械犯罪。

另外從街上拿走超過220枝非法槍械，當中包括有一名青少年在社交媒體上帖文，發出對學校嚇人的威脅。

至於跟移民有關的逮捕，共有超過940人，批評者指，當局行動的真正目的，是要延續對移民的驅逐令。

