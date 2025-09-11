【灣區新聞】舊金山華埠一便利店售出Mega Millions二獎彩票 幸運兒贏220萬獎金（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）華埠的一家便利店，開出一張超過220萬美元的Mega Millions二獎彩票，成為日華埠話題焦點。

這張中獎彩票來自華埠華盛頓街的Miss Q’s便利店，這名幸運兒中了五個號碼，沒有中Mega Ball特別號碼，在三倍加乘下，贏得超過220萬元的獎金。

店主表示，過去曾有人中過25萬元，如今再有超過200萬的得主，希望能帶動社區人氣。

Miss Q’s便利店店主余先生（Gibson）說：「可惜不是我，不過也好，因為知道在舊金山資金會循環，希望能帶動消費旺一點，相信這個消息傳出去，應該會有更多客人來買Mega Millions，因為自從加價到5元之後，就比較少人買了，希望這次人們會對它有信心，多點回來買。」

有顧客則表示，自己經常光顧，雖然未曾中獎，但仍然會一試運氣。

舊金山華埠居民Alan說：「一個星期買三次，（上一輪有買嗎？）有，不過不中，真的不中，不是假的。我在旁邊工作，方便嘛。」

由於上期無人中頭獎，下期累積獎金已經增加到3億8千1百萬美元，下一次Mega Millions將於週五晚間開獎。

