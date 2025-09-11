【灣區新聞】舊金山市參事陳小焱提出法案加強保護租客（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）市參事陳小焱（Chyanne Chen）週三提出一項新的法案，在原有租戶保護法規基礎上，尤其是受到新開發房屋影響的社區加強租戶保護，包括提供全面的租戶通知、語言服務以及搬遷援助。

代表舊金山第11區的市參事陳小焱提出的法案，名為《住宅租戶保護條例》（Residential Tenant Protections Ordinance）。

陳小焱說：「我的法案並非阻止發展商興建房屋，我的法案是當大發展商有這些多的政策，去改變未來幾十年的房屋市場時，我們要保護現有的租戶。」

陳小焱表示，舊金山一直以來是一個保護租客的城市，但隨著房屋開發商，在州以及市的法律上有一系列的計劃，來激勵它們興建房屋，反觀現有的租戶保護令並不夠完善。

陳小焱說：「包括州高密度獎勵，而且舊金山審批流程也簡化，還有一些豁免令大發展商有更多的利潤和空間建造房屋，在這種情況，我們要保護舊金山現有的租戶，這些租戶包括家庭、長者和小孩，而且舊金山的居住成本很高，我希望在我推出的法案，保護租戶在非自願情況下，房屋被拆遷受到影響，這個條例將完善地保護他們的權益。」

《住宅租戶保護條例》規定業主因建造新房屋而逼遷租戶時，租戶在收到業主通知後，有權在現有房屋中居住至少半年，與此同時，如果拆除工程未能進行，租戶有權按照原來的租金租回。

陳小焱指出該法案，也確保舊金山的可負擔房屋份額標準，以及保障全市的工薪階層、家庭以及弱勢群體租戶。

陳小焱說：「如果大發展商拆遷現有租戶居住的單位，而且被拆遷的單位是低於市價，即是可負擔房屋，要確保興建可負擔房屋的比例是一比一，不能在拆遷後興建新房屋時，逃避城市的可負擔房屋的住房標準。」

另外，低收入租戶被開發商逼遷，也將有權優先選擇入住新建單位，租戶將按照原來的租金，或可負擔的租金交租。

該法案亦將確保租戶與業主溝通時獲得語言服務，並為租戶提供搬遷援助。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。