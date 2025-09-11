【灣區新聞】聖荷西亞裔社區及市長舉行集會 要求州長撥款改革公共安全（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

南灣聖荷西亞裔社區以及市長舉行集會，要求州長撥款改革公共安全，另外，鄰近城市官員強烈譴責州長紐森未能落實由選民投票通過的36號提案。

本台本週報導過，聖荷西的Kim Hung珠寶行發生開車撞入店內盜竊，以及襲擊案件，監控視頻拍攝到白天眾多名賊人衝入珠寶行打劫，其中一人襲擊88歲的亞裔店主，將他推到在地導致中風。

週二晚，聖荷西的小西貢商戶協會舉行集會，呼籲州和縣市撥款加強治安，市長馬漢（Matt Mahan）也出席集會表示，必須立法嚴懲罪犯。

馬漢說：「事實上，我是加州大城市首位民主黨市長公開支持36號提案，我們今天憤而站在這裡，我憤恨這種不受約束的暴力，竟然發生在長者身上，我們需要給出一個非常明確的選擇，接受治療還是入獄，必須建立問責制

加州36號提案於去年由加州選民通過提案，將某些輕罪重新歸類為重罪，對毒品犯罪施加更嚴厲的處罰，並規定某些重罪犯必須強制接受治療。

馬漢指出，亞裔社區遭受的攻擊尤為嚴重。

馬漢說：「他們明確針對亞裔居民，令這社區充滿恐懼，有個觀念認為，亞裔美國人的公共安全，不如其他地區那樣受到重視。」

東灣Fremont亞裔市議員邵陽（Yang Shao），週日也參加另一個在Kim Hung珠寶行門前，由多個鄰近城市社區領袖及官員舉行的活動，他週三向本台指出，州長紐森未能落實36號提案。

邵陽說：「加州州長紐森與他所代表的州政府，以經費不足為由，遲遲不提供經費，例如大量的地檢官、法官、其他執法人員，來加緊打擊犯罪，我們沒有看到行動，使得罪犯更加猖狂。」

邵陽也指出，此類針對亞裔以及珠寶行的搶劫事件，是一個地區性問題，並非只發生在一個城市。

一位越南裔的商戶表示，目睹多宗發生在亞裔社區的入室爆竊事件，對日常生活感到擔心。

聖荷西小商業業主Michael Le說：「每晚下班我都擔心，明天還是否有地方可工作，顧客也擔心自己的生命安全，我一點也不驚訝，因為他們的車被砸，錢包在光天化日之下被搶走。」

Michael Le也認為，罪犯針對亞裔社區的原因，是亞裔社區保持沉默，因此小西貢商戶一齊發起集會呼籲改革，以及追究罪犯責任。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。