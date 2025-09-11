【灣區新聞】州長紐森宣佈提供數億短期財政援助 避免灣區公共交通系統大幅削減服務

【KTSF】

為避免灣區公共交通系統因缺乏資金而被逼大幅削減服務，州長紐森週三宣佈提供數以億計美元的短期財政援助。

州長紐森宣佈州府將向舊金山灣區交通機構提供短期財政援助，資金達數以億計美元，以應對面臨的財政困境，乘客和市民可望維持現有服務，避免大規模削減

財政部及州立交通機構將與交通局和地區夥伴合作，設計短期融資工具，例如結構性貸款，確保服務穩定、支持財政改革，並有明確還款計劃。

州府將持續評估方案，確保援助回應實際需要，鞏固長期財政穩定。

本週，紐森和其他州政府官員一直考慮向本地交通機構提供7.5億美元的貸款，批准這筆貸款的截止日期原定於本周到期，但現在已延長至1月。

根據舊金山紀事報報道，如果失去州府這筆貸款，灣區捷運（BART）可能削減90%服務，舊金山Muni公車可能削減30%服務。

市長羅偉感謝並讚揚紐森對灣區交通的承諾，並強調會持續改善管理，打造安全可的交通服務，推動舊金山復甦。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。