【灣區新聞】聖荷西市議員起草備忘錄 禁執法人員在執行任務時遮蓋臉部（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議員起草一份備忘錄，禁止所有包括聯邦在內的執法人員在執行任務時，不得戴口罩或遮蓋臉部，備忘錄並要求他們配戴身份證明。

聖荷西市議員Peter Ortiz說：「今天我們在這裡宣布，並捍衛一個簡單有力的原則，任何聯邦執法人員在本市與公眾互動時，都不得隱藏自己的身份。」

這個備忘錄由聖荷西市議員Peter Ortiz等人發起，指示市府律師辦理公室起草一項法令，禁止所有執法人員在執行任務時，佩戴口罩或遮蓋面部，該備忘錄也要求他們佩戴可見的身份證明。

聖荷西市長馬漢說，從1月以來，就不斷聽到有市民被執法人員騷擾的事情。

馬漢說：「我確實認為因為膚色或語言而將人攔下，絕對違反了憲法第四修正案權利。」

越來越多的ICE特工和其他執法人員，蒙面以防身份被人識別，引發批評人士的強烈反對，他們要求追究責任，而地方、州和聯邦各級的代表，都已就此問題提出立法提案，理由是他們聲稱蒙面聯邦特工在突襲中，從街上抓走民眾，以及越來越多的ICE冒充報告造成的危害。

聯邦參議員Cory Booker和Alex Padilla，已提出VISIBLE Act《移民執法可見身份識別標準法案》，聲稱該法案將嚴格制約政府權力、確保基本的透明度保障，以維護公眾對移民執法行動的信任和合法性。

在州層級方面，加州參議員威善高（Scott Wiener）、Renée Pérez提出SB 627《禁止秘密警察提案》和SB 805《禁止私刑提案》，希望達到同樣的效果。

