【全國新聞】烏克蘭女子在美遭慣犯殺害 掀司法漏洞爭議

【有線新聞】

烏克蘭一名女子上月底在美國列車上遭有多宗前科的男子襲擊身亡，案發片段近日曝光，引發司法制度存在漏洞及主流媒體選擇性報道的爭議。總統特朗普亦借案件批評民主黨人的政策，「放生」慣犯。

烏克蘭23歲女子扎魯茨卡上月22日在北卡羅來納州夏洛特市乘搭列車，她是一名因躲避俄烏戰事來美的難民，當晚仍身穿在薄餅店工作的制服，但座位後的男子突然拿出小刀，向她頸部等處連刺三下。

扎魯茨卡之後倒臥在車廂地下，流失大量血，其他乘客上前為她救治，但她最終身亡。

34歲非裔兇徒布朗事後在車廂徘徊一陣，他曾因持械行劫等案件被捕至少十多次，聲稱有人試圖控制他，被醫生診斷精神分裂症 。

事發片段曝光後，再度掀起社會對治安問題的討論，司法部向布朗加控聯邦控罪，涉及在公共運輸系統導致他人死亡，罪成的話最高可判處死刑，司法部長邦迪表明不會容許布朗以自由身重見天日。

總統特朗普指出民主黨治下的城市「放生」罪犯，暗示國民警衛隊可能進駐夏洛特。

特朗普說：「在北卡羅來納州夏洛特市，我們看到民主黨人這些政策的惡果，一名從烏克蘭來此的 23 歲女子在公共列車上慘遭殺害，這是事發時的相片，就是這張相片、這是遇害女子的相片，她是一位美麗年輕女孩，未曾遇過麻煩。」

右翼陣營同時抨擊主流媒體直至近日才報道案件，認為如果布朗是白人而死者是黑人，才會受到廣泛關注。

保守派同時將矛頭指向法官斯托克斯，認為她無視布朗犯罪累累的紀錄，輕易准許對方保釋，在北卡羅來納州多名共和黨聯邦眾議員聯署，提出將她罷免。

有網民則計劃在全美各地繪製紀念扎魯茨卡的壁畫，富商馬斯克表明提供100萬美元資助。

烏克蘭駐美大使館曾提出協助將扎魯茨卡的遺體帶回家鄉，但她的家人認為應在美國埋葬，稱扎魯茨卡熱愛美國。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。