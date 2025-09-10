【工商新聞】「天河大賭場」9 月份奬賞陣容超級豪華 $500,000累積獎金送出

「天河大賭場」9 月份奬賞陣容超級豪華

$500,000累積獎金送出

爲三週年慶典更添彩

Elk Grove, CA -「天河大賭場」為三週年的里程碑慶祝，奬賞陣容超級豪華，前所未有。其中最引人注目的是價值 $400,000 豪華卡車送大禮活動，以及最近送出的 $500,000累積獎金，彰顯了賭場致力於為賓客提供贏得豐厚回報的遊戲體驗。

$400,000 豪華卡車送大禮閃亮登場

九月和十月的每個星期六，「天河大賭場」賓客均可競逐終極大獎：2025 雪佛蘭 Chevrolet Silverado 1500 豪華卡車一輛，價值 $41,000。抽獎活動於晚上 7 時至 10時進行，每 30分鐘抽出多名獲獎者。參與抽獎活動必須是「天河貴賓會員卡」會員並保持活躍於博彩遊戲。會員可以透過玩老虎機和桌上遊戲賺取抽獎券 ，此外，每天在活動推廣亭刷卡即可獲得一張免費抽獎券，而在星期二和星期五每賺取到100個級别積分時，更可多獲得100張抽獎券，作為額外獎勵。

「天河大賭場」繼續舉辦備受歡迎的21點爭霸戰，於每個星期三下午 5 時至晚上 10時舉行，持續至 9 月 24 日。參賽者每星期有機會瓜分 $10,000 獎賞，其中保證每星期可獲得 $5,000推廣籌碼之獲勝者。「天河貴賓會員卡」會員首次參賽免費，也可以用 $50購買再次入場參戰的機會。

全新老虎機震撼駕臨

9月隆重推出兩款全新老虎機遊戲，旨在提升玩家體驗：

Aristocrat Gaming 的Chief Inferno™ 經已於8月28日正式上線，並為「天河貴賓會員卡」會員提供獨家免費老虎機Pull & Drawing獎勵。這款遊戲擴展了廣受歡迎的“Chief (酋長) ”系列遊戲，並帶來更多功能，包括經典的倍增“Chief (酋長) ”籌碼、新增的金幣可增加“Chief (酋長) ”籌碼數量以及紅利計量系統等。 「功能風暴」將玩家喜愛的倍增籌碼與黄昏百搭籌碼相結合，提升玩家的贏獎潛力。

Ainsworth/AGT 的Neon’s Bonus Blast 亦於 9 月 4 日首次亮相，同時也將為「天河貴賓會員卡」會員提供獨家免費老虎機Pull & Drawing獎勵。這項新增功能將以尖端的遊戲技術和沈浸式遊戲體驗，進一步豐富「天河大賭場」繁多的老虎機產品組合。

三週年慶典帶來破紀錄累積獎金

「天河大賭場」最近送出一筆巨額累積獎金，成爲三週年慶典的精彩里程碑。一位來自Elk Grove 當地的「天河貴賓會員卡」會員，在賭場週年主題賭桌上玩 BSX三鑽累積獎金遊戲時，贏得了$548,628.10 的巨額累積獎金。

這手牌的勝利帶來「天河大賭場」歷史上最大的賭桌累積獎金之一。自三年前開業以來，「天河大賭場」已支付了近$17,000,000的賭桌累積獎金，而這筆最新獎金也為這令人矚目的里程碑增添了一分色彩。

有關 「天河大賭場」九月份的推廣活動、各種老虎機和賭桌遊戲選擇、餐飲選項、娛樂和「天河貴賓會員卡」會員獎賞計劃等詳情，請瀏覽 www.SkyRiver.com。參加推廣活動的賓客必須是 「天河貴賓會員卡」會員，且年滿 21 歲。

開啟全新零售體驗

除此以外，「天河大賭場」最近新擴建了其配套設施，在美食廣場The Market 開設了 Bear Necessities 商店。這家全新的 24 小時便利商店是賓客購買各種必需品的首選之地，提供種類豐富的飲品、香菸、電子煙和當地特色商品。 Bear Necessities 也透過精美的珠寶和文化紀念品展現真實的部落歷史，為賓客提供獨特的購物體驗，弘揚威爾頓部族 (Wilton Rancheria) 的傳統。

「天河貴賓會員卡」

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，容讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。請親臨「天河貴賓會員」俱樂部或在賭場內的推廣亭登記註冊成為會員，您可以立即獲得當天25個級别積分作為開設會員帳戶的獎賞，有機會獲得高達$2,500老虎機遊戲Free Play。

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地，2,190部最熱門老虎機、82枱桌面遊戲及18家中西餐飲食府及美食廣場。「天河大賭場」的正式擴建計劃包括擁有1,600個停車位的多層停車場、一個擴建的博彩娛樂區、一座擁有300間客房的設施一流的酒店、日常式水療中心及髮廊、室外游泳池以及一個多功能活動和娛樂場地。

如欲瞭解有關賭場或正在進行的未來擴建計劃詳情，請登錄www.SkyRiver.com。

