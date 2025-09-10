【灣區新聞】舊金山市長羅偉頒佈行政指令 復甦市中心區經濟活力

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉（Daniel Lurie）週二宣佈復甦市中心區經濟的行政指令，希望把市中心商業區打造成有活力，兼且是商住混合的社區。

疫情期間以及疫情之後，舊金山聯合廣場一帶的金融區，許多大公司因為治安，以及經濟不景而搬走，導致樓宇空置率高企，羅偉上任後，致力改善金融區的形象，週二宣佈名叫”城市的心臟”（Heart of the City）的行政指令。

羅偉說：「許多人問我為什麼這樣重視市中心區，答案很簡單，因為它是商業的中心，是面向世界的門戶，是進入舊金山的經濟大門。」

行政指令涵蓋四個重點，包括設立一個振興市中心的金融區，明年開始接受申請，把辦公室改建為住宅，增加房屋單位，同時減少商業空置率，市府會簡化商業許可證的程序，幫助小商業在金融區做生意。

另外，市府計劃設立更多的娛樂區，鼓勵夜生活，以及吸引藝術家以及演藝界人士舉辦文娛活動。

市府也致力邀請大學學府在金融區設立分校，為這區注入年輕人的活力。

梁慧心是一間著名西式糕餅店的老闆，幾個月之前，她決定租用聯合廣場一個空置的小舖位開快閃pop-up分店。

b. Patisserie老闆梁慧心（Belinda Leong）說：「週日和週末的客流量相當穩定，我覺得這一帶過去半年內，清潔了許多，許多遊客感到安全，街道肯定較從前清潔。」

市府鼓勵私人投資加速金融區復甦的速度，包括投入4千萬元美化街道，以及修飾主要街道的公共空間。

