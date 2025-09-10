【灣區新聞】加州公共運輸系統面臨財困 州議員正商討7.5億元貸款計劃救急

【KTSF 張麗月報導】

加州的公共運輸系統正面臨財政困境，州府議員正趕緊商討一項7.5億元公共運輸貸款計劃的細節，以避免公共交通服務遭削減。

灣區捷運（BART）面臨3.75億元財政赤字，舊金山交通局就出現3.2億元赤字，東灣交通局（AC Transit）就要面對2.38億元赤字，因此這些公共交通機構急需7.5億元貸款來週轉，不過這項7.5億元的公共運輸貸款計劃，只不過是一個臨時應急措施，目的是在未來的提案獲得通過之前，為面臨財政缺口的交通系統，提供短暫喘息的機會。

根據舊金山交通局，在灣區有超過3分之1人沒有擁有汽車，他們必須依賴公共交通服務，而運輸服務有助於振興舊金山市中心的經濟。

至於用來資助公共運輸系統的地區銷售稅提案，將於明年放入選票上，供選民投票是否通過。

州長紐森承諾，務求在今年秋天就資助公共運輸問題達成協議。

消息指出，COVID疫情之後，許多公共運輸系統出現乘客量銳減的困境，導致票務收入大幅下降，雖然聯邦政府提供了紓困金，但這些資金即將用盡，如果不採取行動，舊金山灣區公共運輸機構將面臨服務縮減的風險。

