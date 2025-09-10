【灣區新聞】舊金山日落區華裔客席牧師被控詐騙教友超過40萬元 庭上不認罪

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）日落區一間基督教會的華裔客席牧師，被指控涉嫌詐騙教友超過40萬元，週二早上在舊金山提堂，他表示不認罪。

被告是來自洛杉磯的56歲華裔Kenny Man Wong，他被舊金山地檢處指控四項重大盜竊罪名。

根據地檢處辦公室披露的法庭記錄，被告從2018年開始，於日落區第19大道一間基督教會擔任客座牧師。

地檢處表示，被告利用自己的職權，獲取其教區教友的信任，並向他們提供法律服務。

被告聲稱自己除了牧師身份，還是與幾所知名大學有關的律師，在教會他被稱為「黃博士」。

但地檢處指出，被告其實從未獲得加州律師執業資格，也從未提供到任何承諾的法律服務，相反的是，多年來被告涉嫌以幫助教友處理案件為由勒索錢財。

另外，地檢處也指控被告涉嫌用騙取受害者的錢，在南加州購買房產。

當受害者與他對質時，他繼續以共同的信仰為由安撫受害者，地檢處表示，被告一共詐騙超過40萬元。

根據地檢署提供的消息，這間教會位於19街2000號路段。

地檢署表示，目前已確認有四名受害者，其中包括華裔以及越南裔，但不排除還有更多受害者，有待進一步調查。

任何知道案件有關的民眾，可以匿名撥打415-916-9443，與地檢處調查員Gavroian聯絡。

地檢處發言人表示，被告週二在庭上對控方提出的指控表示不認罪，被告下次出庭日期初步定於10月2日。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。