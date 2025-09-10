【財經新聞】勞工部大幅下調職位增長數目 增加減息機率

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週二大幅下調到3月為止的過去一年職位增長數目，證明就業市場疲弱，也增加減息的機率。

聯邦勞工部上星期五公佈8月份非農業職位，只是增加2.2萬份，比預期的增加7.5萬份少很多，顯示勞工市場疲弱。

勞工部週二也對今年3月為止的過去一年所增加的職位數目作出修訂，在這段期間增加職位數目，較勞工部最初估計少911,000個，比外界預期的682,000個差距更大，再一次證明，就業市場進一步疲弱。

此外，數據也顯示，6月份流失1.3萬份工作，是四年半以來首次出現減少職位，先前原本預期是增加1.4萬份工作。

由於這些就業數據向下調修訂，證明了勞工市場比預期更疲弱，因此推測減息在望。

證券交易員幾乎肯定，聯儲局在下星期召開的議息會議上將會減息，問題是減息的幅度有多大，而不是何時減息的問題，交易員預料，有九成機率減息4分之1厘（0.25%），同時有一成機率甚至減息半厘（0.5%）。

